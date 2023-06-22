Геополитическая выгода атомной энергетики

Отношение к ядерной энергетике постепенно меняется: от протестов и полного неприятия из-за ее очевидного риска периодических аварий и нерешенной проблемы захоронения отходов, до представления ядерной энергии как экологически чистой

Со временем отношение к ядерной энергетике полностью изменилось: от протестов и полного неприятия из-за ее очевидного риска периодических аварий и нерешенной проблемы захоронения отходов, до представления ядерной энергии как экологически чистой, этакого ренессанса в образе источника безуглеродной, зеленой и чистой электроэнергии, которая поможет смягчить последствия изменения климата.

На фоне упадка атомной энергетики из-за ее сравнительной дороговизны по сравнению с возобновляемыми источниками энергии по всему миру продолжают строиться 16 АЭС.

Это противоречит геополитической выгоде атомной отрасли в России и Китае, который стремится стать крупнейшим в мире производителем гигаватт атомной энергии к 2030 году.

— У России есть хорошо функционирующая атомная промышленность, то есть та, которая способна поставлять продукцию и услуги по всему миру и которая имеет преимущество интеграции по всей цепочке производства вплоть до урана. Они способны обогащать его, они способны строить атомные электростанции, они способны извлекать топливо, и они способны предложить вам полный спектр услуг, под которыми они подразумевают: "Я строю вашу атомную станцию и обо всем позабочусь". Филипп Копински, профессор Парижской школы международных отношений

Ядерная промышленность - это стратегическая отрасль, политический фактор, способствующий развитию коммерческих и институциональных дипломатических отношений, инструмент поддержания присутствия и общественной значимости на международной арене. Все это происходит на фоне высокой себестоимости ядерной энергии в сравнении с возобновляемой солнечной и ветровой.

Этот факт должен уменьшить значимость ядерной энергетики в будущем.

Филипп Копински, профессор Школы международных отношений в Париже:

— Ядерная энергетика становится все менее конкурентоспособной. Цена электроэнергии возобновляемых источников энергии, в частности ветровой и солнечной энергии, очень резко падает. И сегодня дешевле производить ветровую энергию,

В этом контексте неудачная финансовая ядерная сделка может рассматриваться как геополитический триумф при условии, что она улучшает экономическое влияние отрасли и политическое влияние страны-экспортера.