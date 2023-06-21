Венгерская анимация завоевала главные призы на фестивале в Анси

Премию Кристал за лучший короткометражный фильм завоевала картина "27" режиссера Флоры Анны Буда. В нем рассказывается история молодой женщины, фантазии которой помогают ей выйти за рамки повседневной жизни
На крупнейшем в мире фестивале анимационных фильмов в Анси Венгрия блистала яркими красками.
Сразу 3 венгерских киноленты получили награды в основных категориях.
Флора Анна БУДА, режиссер:
— В последние десять лет Венгрия находится на подъеме. Все наши выпускники - фантастические и действительно талантливые люди, которые добиваются все больших успехов. И то, что я стою здесь, это результат тяжелой работы всех режиссеров, которые оставляют след в жизни венгров. Я очень благодарна им за это.
В нем рассказывается история молодой женщины, фантазии которой помогают ей выйти за рамки повседневной жизни.
Это сильный, увлекательный рассказ о трагической судьбе коренных американцев, начиная с истории геноцида прошлого и заканчивая разрушительными последствиями строительства трубопроводов в наши дни.
В своем повествовании венгерскому режиссеру удалось максимально приблизиться к реальности.
Арон Гаудер, режиссер:
— Это фильм об американцах, коренных жителях Америки. Поэтому мы старались быть максимально точными, ведь мы венгры. Это первый этап, и мы уже участвуем в нескольких американских фестивалей.
Эта деликатная, нежная и поэтичная картина доставит истинное наслаждение как детям, так и взрослым.
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