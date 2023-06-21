Венгерская анимация завоевала главные призы на фестивале в Анси

Премию Кристал за лучший короткометражный фильм завоевала картина "27" режиссера Флоры Анны Буда. В нем рассказывается история молодой женщины, фантазии которой помогают ей выйти за рамки повседневной жизни

На крупнейшем в мире фестивале анимационных фильмов в Анси Венгрия блистала яркими красками.

Сразу 3 венгерских киноленты получили награды в основных категориях.

Премию Кристал за лучший короткометражный фильм завоевала картина "27" режиссера Флоры Анны Буда

Флора Анна БУДА, режиссер:

— В последние десять лет Венгрия находится на подъеме. Все наши выпускники - фантастические и действительно талантливые люди, которые добиваются все больших успехов. И то, что я стою здесь, это результат тяжелой работы всех режиссеров, которые оставляют след в жизни венгров. Я очень благодарна им за это.

Фильм "27" также получил Золотую пальмовую ветвь на последнем Каннском кинофестивале в номинации "Короткометражные фильмы всех жанров"

В нем рассказывается история молодой женщины, фантазии которой помогают ей выйти за рамки повседневной жизни.

В категории полнометражных фильмов награду жюри получил фильм "Четыре души койота"

Это сильный, увлекательный рассказ о трагической судьбе коренных американцев, начиная с истории геноцида прошлого и заканчивая разрушительными последствиями строительства трубопроводов в наши дни.

В своем повествовании венгерскому режиссеру удалось максимально приблизиться к реальности.

Арон Гаудер, режиссер:

— Это фильм об американцах, коренных жителях Америки. Поэтому мы старались быть максимально точными, ведь мы венгры. Это первый этап, и мы уже участвуем в нескольких американских фестивалей.

Наконец, приз жюри "альтернатива" получил фильм "Тони, Шелли и волшебный свет" совместного производства Венгрии, Словакии и Чехии

Эта деликатная, нежная и поэтичная картина доставит истинное наслаждение как детям, так и взрослым.