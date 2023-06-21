Отдых без перелётов: 5 лучших европейских пляжей, до которых можно добраться на поезде

Путешествовать, отдыхать в Европе, при этом пользуясь экологичным транспортом, - вполне реально и практично в том числе, если речь идёт о морских курортах. В целом ряде стран континента железножорожная сеть пролегает по береговой линии.

Золотые пески, прозрачная морская вода, свежие морепродукты и живописные пейзажи... Наша подборка лучших европейских пляжей, до которых можно достаточно просто и быстро доехать на поезде.

5. Фолкстон, Великобритания

Лето — самое подходящее время посетить портовый город Фолкстон в Англии. Он расположен в долине между двумя утёсами на юго-восточном побережье графства Кент.

Пройдясь по магазинам и бутикам Creative Quarter, можно спуститься к пляжу Sunny Sands, отдохнуть на шезлонгах или выпить стаканчик крафтового пива в местном баре Pilot. Вечером можно заказать еду в Folkestone Harbour Arm и посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом.

Британский портовый город Фолкстон Canva

Как добраться до Фолкстона на поезде:

Фолкстон находится в часе езды на поезде от лондонского вокзала Сент-Панкрас. Пляж расположен в 25 минутах ходьбы от центрального ж/д вокзала Фолкстона.

4. Римини, Италия

Пляжи Римини простираются на 15 километров вдоль побережья Адриатического моря в Италии. Это хороший выбор для тех, кто желает провести отпуск со всеми удобствами, с семьёй.

Римини находится в Эмилии-Романье, известной своим кулинарными изысками с пармезаном, пастой и бальзамическим уксусом. Допоздна открыты рестораны, а ночью - клубы, где можно танцевать на песке до восхода солнца. Для детей оборудованы многочисленные игровые и спортивные площадки.

Пляж Римини простирается на 15 километров вдоль побережья Адриатического моря Сanva

Как добраться до Римини на поезде:

Римини связан прямым сообщением с несколькими крупными итальянскими городами, включая Рим, Венецию и Болонью.

3. Бретань, Франция

Протяжённость береговой линии в Бретани составляет больше 1125 километров. Здесь немало популярных у туристов песчаных пляжей, но встречаются и тихие бухты.

Разнообразием пейзажей можно насладиться в портовом Кемпере. Отправляйтесь в Кап-Коз строить замки из белого песка и плескаться в море. Любителям активного отдыха рекомендуется взять уроки парусного спорта в Беноде. А адептам пеших прогулок понравится прибрежная тропа GR34 вокруг мыса, которая пролегает у Пуэнт-дю-Раз, самой западной точки Франции.

Пляж Кап-Коз, недалеко от Кемпера в Бретани Canva

Как добраться до Кемпера на поезде:

До Кемпера можно добраться из Парижа на скоростном поезде TGV. Отсюда регулярно отправляются региональные рейсы в пункты назначения на побережье.

2. Таррагона, Испания

Таррагона - всего в часе езды к югу от Барселоны - славится своими пляжами с золотым песком.

У пляжа Плайя-эль-Миракле находится римский афитеатр театр 2 века до н.э., где когда-то проходили бои гладиаторов.

Таррагона, на юге от Барселоны Canva

Как добраться до Таррагоны на поезде:

Таррагона связана прямым поездом с Жироной, Барселоной и Мадридом.

1. Монополи, Италия

Монополи находится в одноимённом портовом городе, в итальянском регионе Апулия, в провинции Бари.

На береговой линии есть несколько небольших бухт, ведущих к кристально чистым водам, почти отовсюды открывается живописный вид на величественные скалы.

В историческом центре города есть старинные здания, дворцы и церкви.

В Монополи есть старинный собор, построенный в стиле барокко Reisetopia

Как добраться до Монополи на поезде:

Станция Монополи связана железнодорожным сообщением с Бари, столицей Апулии, а также с Неаполем и Римом.