Лучший в мире ресторан находится в Перу

Перуанский ресторан Central шеф-поваров Вирджилио Мартинеса и Пии Леон возглавил рейтинг 50 лучших ресторанов мира.

The Restaurant Magazine огласил во вторник топ-50 ресторанов мира 2023 года. Церемония награждения прошла в испанской Валенсии. Главную премию The World’s 50 Best Restaurants получили шеф-повара Вирхилио Мартинес и Пиа Леон ресторана Central, который находится в столице Перу Лиме.

Победа была присуждена за кухню, прославляющую "разнообразие ингредиентов и перуанские историю и традиции".

"Спасибо всем людям, которые так или иначе сопровождали нас в жизни Central, на разных отрезках пути и в разное время с момента открытия", — написали владельцы ресторана в социальных сетях.

_"Мы представляем наш край, разнообразие и культуру!"_— воскликнул Мартинес, отметив, что эта награда важна для Перу и для Латинской Америки в целом.

Второе место в рейтинге занял барселонский ресторан Disfrutar во главе с шеф-поварами Ориолом Кастро, Эдуардом Хатрухом и Матеу Касаньясом. Далее следуют ещё два испанских заведения: мадридский Diverxo (3-е место) и баскский Asador Etxebarri (4-е).

Четыре французских ресторана вошли в топ-50 в этом году (в 2022-ом их было три): Table от Bruno Verjus на 10-м месте, Septime Бертрана Гребо (24-е), Plénitude Арно Донкеле (36-е) и La Grenouillère Александра Готье (48-е).

Лучшая женщина-повар мира – мексиканка Елена Рейгадас

Елена Рейгадас получила награду «Лучшая женщина-шеф-повар мира 2023». Fernando Llano/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Ранее лучшей женщиной-поваром этого года по версии The Restaurant Magazine была признана Елена Рейгадас, владелица и шеф-повар Rosetta, ресторана и пекарни в её родном городе Мехико.

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants составляется 1080 независимыми экспертами (ресторанными критиками, шеф-поварами, владельцами ресторанов и т. д.) по всему миру.