Классика по-новому: оперные театры приглашают режиссеров-экспериментаторов

Опера живет и развивается, привнося в классические сюжеты новые оригинальные веяния. Три режиссера-экспериментатора - гости нового выпуска программы Musica. Они сходятся во мнении, что любое произведение должно прежде всего говорить о нас самих.

Лидия Штайер, Тобиас Кратцер и Саймон Стоун - представители нового поколения режиссеров, которые знают, как привнести современный и оригинальный штрих в классические шедевры. Именно так поступил с "Фаустом" немец Тобиас Кратцер, поставивший этот спектакль в парижской Опере.

Поиск новых пространств

"Это большая работа, и для меня было очевидно, что здесь требуется зрелищность, - объясняет Кратцер. - Для этого великого путешествия Фауста и Мефистофеля по Парижу в нашей постановке должно было быть очень много лиц", - уточняет человек, который использует на сцене и технику кино. "Я думаю, что Тобиас очень хорошо понимал, что можно дать современное представление о "Фаусте", о поднимаемых в опере темах с помощью современных средств, таких как видео, - комментирует Александр Неф, генеральный директор Парижской национальной оперы. - В результате у зрителей создается впечатление, что история - это сегодняшние мы".

Опера творится в том числе на море. Euronews

Тобиас Кратцер завоевал престижные награды и руководил постановками во многих оперных театрах мира. Секрет его успеха? Команда! Это - видеохудожник Мануэль Браун и художник по декорациям и костюмам Райнер Зельмайер.

"С каждым разом нам все интереснее, потому что мы подталкиваем друг друга разрабатывать совершенно новые пространства и новые подходы к произведениям", - признается Кратцер.- В случае с "Моисеем и фараоном" нам было в начале неясно, стремимся ли мы к политическому прочтению или это станет великим дискурсом о вере? Не преуменьшает ли Россини это своей музыкой, не заблуждаемся ли мы? Потом наступает момент истины, когда нужно выбрать подход и дальше идти очень последовательно".

В этой опере Россини об исходе Моисея из Египта трио провело параллель с кризисом беженцев. "В какой-то момент мы имеем в качестве декораций, с одной стороны, лагерь беженцев, который выглядит как руины с песком и заброшенными домами, а с другой стороны, чтобы представить западную цивилизацию - большое открытое пространство НПО", - рассказывает сценограф Райнер Зеллмайер.

Как и в других постановках Тобиаса Кратцера, видеопроекция занимает центральное место в "Моисее и фараоне": аллегория Исхода была снята в Марселе при поддержке операторов-дайверов. Во время репетиций видеоряд подстроили под музыку и указания дирижера.

Изобретательность Тобиаса Кратцера вызывает восхищение у его коллег по цеху. "Тобиас просто великолепен, - эмоционально говорит Лидия Штайер. - Ему удаются такие большие, сумасшедшие произведения, которые я не смогла бы поставить; стиль, называемый "гранд-опера" - эти безумные французские пьесы в пяти действиях, и никто не может приручить их так, как Тобиас".

"Традиционных постановок не существует"

Лидия Штайер - еще один талантливый режиссер, удостоенный наград, феминистка и немного провокатор. "Будучи женщиной в этой профессии, вы должны вести себя иначе, чем мужчины, знать, что восприятие ваших реакций будет иным зависимости от вашего пола, - смеется она. - Например, мужчина, который закатывает истерику и выбегает из комнаты - перфекционист, а женщина, которая так поступает, - истеричка".

Американка с австрийскими корнями сначала хотела стать певицей, но вскоре нашла свое призвание в режиссуре. Сегодня она известна своими визуально насыщенными постановками, такими, как "Волшебная флейта"Моцарта или "Саломея" Рихарда Штрауса. Последняя была поставлена в Опере Бастилии прошлой осенью. "Красивого голоса недостаточно, это должен быть очень, очень хороший театр", - убеждена Лидия Штайер.

Лидия Штайер в каждом спектакле говорит о себе. Euronews

Она говорит о спектакле как о гармоничном механизме, в котором заняты сотни людей. В прошлом году Штайер показала в Баден-Бадене "Женщину без тени" (Die Frau ohne Schatten) Рихарда Штрауса; сложнейшее произведение, полное символов, было написано под влиянием фрейдистской интерпретации сновидений.

"В спектакле задействованы огромные ресурсы, - говорит Лидия Штайер. - В случае с Die Frau ohne Schatten буквально 350 человек работают рука об руку в идеальной координации, чтобы воплотить в жизнь историю, которая призвана заставить вас испытывать сильные эмоции".

"Все мои сценографы знают, что мне нужны подвижные элементы на сцене, я люблю лестницы, они позволяют быстро изменить вектор",- продолжает она. - По мнению Лидии, такого понятия, как традиционная постановка, просто не существует: "Ваша опера так или иначе должна отражать время, политическое давление момента", - считает она.

Детство Штайер было наполнено мюзиклами Бродвея и кино. Но для своихопер она черпает вдохновениеи в современных источниках. "Идея в том, чтобы соблазнить зрителей, развлечь и увлечь их визуальным языком, а затем бросить вызов, спросить: "Ну что, узнаете себя в этом?" Каждая моя пьеса должна быть о нас", - настаивает она.

Такой подход высоко оценивает ее коллега Саймон Стоун. "Я думаю, Лидия уделяет очень много внимания исполнению и рассказу", - говорит он. - Вы следуете сюжету оперы, но одновременно видите, как его оживляют исполнители".

"Я постоянно наверстываю упущенное"

Саймон Стоун, швейцарско-австралийский режиссер, удостоен престижных наград. Он - автор великолепной постановки "Травиаты", представленной в Опере Бастилии в сентябре 2019 года.

До переезда в Европу Стоуна называли enfant terrible австралийского театра. В своих спектаклях он поощряет артистов к импровизации и участию в творческом процессе.

Провокатор и мечтатель, Саймон Стоун. Euronews

"Если хотите создать что-то новое, вам придется работать непривычным для вас способом, - говорит режиссер. - Но мы, артисты, не часто бросаем себе вызов. Я сейчас постоянно перехожу от одного вида искусства к другому и вынужден наверстывать упущенное".

Саймон Стоун раскрывает свой талант в постановке пьес и опер, а также в работе над фильмами, такими как "Раскопки" (его номинировали на премию BAFTA в 2021 году).

Характерный реалистичный и интимный подход Стоуна прекрасно сочетается и с современной оперой: в Лондоне в апреле с блеском прошла премьера поставленной им "Невинности" финского композитора Кайи Саариахо. "Я слушаю музыку, сочиняю образы и думаю о том, какой фильм я бы снял", - говорит Стоун. - Музыкальное произведение нужно принимать таким, какое оно есть. Если оно вам не нравится, просто не стоит ставить оперу", - смеется он. И добавляет: "Единственный способ продолжать их ставить - продемонстрировать, что опера имеет отношение к миру, в котором мы живем".