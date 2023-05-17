"К нам относятся как к сексуальным объектам": дружелюбные трансгендеры желают познакомиться

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По случаю Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией Euronews Culture побеседовал с транссексуалами о трудностях, с которыми они сталкиваются при знакомствах

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. Он был задуман в 2004 году, но уже в следующем стал отмечаться как Международный день борьбы с гомофобией. С тех пор множество ЛГБТК+ инициатив и благотворительных организаций совместно работали над тем, чтобы этот день получил поддержку и стал инклюзивным для транс-сообщества.

Для многих транс-людей трансфобия является частью повседневной жизни. Трансфобные тезисы регулярно появляются в средствах массовой информации, а законодатели правого толка по всему миру работают над законодательным обеспечением прав транссексуалов.

В частной жизни людей непонимание опыта транссексуалов регулярно вызывает трения. И нигде это не проявляется так явно, как при знакомствах.

"Транс-сообщество не кажется частью ЛГБТК-сообщества, хотя буква "Т" там есть, - говорит Би Астронаут, 30-летний транс-мужчина. - Транс-мужчины часто остаются незамеченными, потому что сообщество не может определить, кто ты - цис-мужчина или транс-мужчина. Я бы с уверенностью сказал, что найти женщин, которым ты искренне интересен, довольно сложно".

Би не считает, что на его опыт знакомств в качестве транс-мужчины сильно повлиял его пол, однако он обнаружил общее невежество в отношении проблем трансов: "Женщины-трансгендеры ожидают, что ты будешь вести себя как мужчина-трансгендер, и я могу это понять. Мне часто говорят, что единственная разница между мной и мужчиной-транссексуалом в том, что у меня женское сердце, я очень заботливый и дружелюбный. На мой взгляд, гендерные роли не имеют к этому никакого отношения".

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Хотя Би нравится женщинам, он не встречается исключительно с натуралками.

"Я избегаю женщин, у которых в биографии написано "только для женщин", - смеется он, но при этом не исключает связь с лесбиянкой. - Если женщине нравятся мужественные женщины, у нее не будет проблем при знакомствах с трансгендерами. Хотя все зависит от ситуации. Многие женщины-лесбиянки начинают сомневаться в себе, если/когда находят транс-мужчину привлекательным".

Во время свиданий Би с удовольствием общается, если люди вежливы и не слишком навязчивы. Что касается вопросов о частях тела, то он считает, что многие люди слишком рано переходят к столь интимной информации: "Мой девиз - если я не веду с вами половую жизнь, вам не нужно об этом знать".

Неудобное окружение

Коннор Ванаукен, 23-летняя транс-женщина, обнаружила, что знакомства иногда бывают не слишком комфортными. "Обычно к нам, как к транс-женщинам, относятся как к сексуальным объектам, и партнеры хотят, чтобы все было незаметно и вы были отделены от их жизни", - объясняет она.

Хотя она не ищет ничего серьезного в плане знакомств, у Коннор нет времени на то, чтобы просто быть объектом чьих-то фантазий: "Я думаю, что люди должны хорошо подумать о том, смогут ли они полностью акклиматизировать своего партнера в своей семье и кругу друзей. Если вы опасаетесь того, что они могут подумать, то встречаться с транссексуалом - не для вас, потому что мы не те, кого нужно стесняться".

Для трансгендерных женщин, ищущих знакомства с мужчинами, встреча с цис-мужчинами сопряжена с дополнительным риском физического насилия. "Когда мне было 17 лет, меня держали под дулом пистолета за то, что я трансгендер, и с тех пор я никогда не делала первый шаг к мужчине, - говорит Коннор. - Я думаю, что если я не буду пытаться подкатить к парню, который в итоге станет ненавидеть трансгендерных женщин, я не буду подвергать себя большей опасности, чем подвергаюсь, просто существуя".

Рука об руку Canva

Тем не менее, Коннор не хотела бы встречаться на каких-то дополнительных условиях. "Я очень уверена в себе на свиданиях и совсем не стыжусь того, кто я есть, - наверное, это связано с тем, что я начала свой переход, когда училась в 4 классе", - говорит она.

Би разделяет похожие чувства: "Моя идентичность оказала положительное влияние на мои свидания, потому что она позволяет мне быть именно таким, какой я есть. Нет необходимости прятаться или скрывать свои чувства. Я могу сказать, что с тех пор, как шесть лет назад я начал свой переход, я определенно стал более уверенным в себе. Несмотря на все необычные ситуации на свиданиях, потерю друзей и семьи, переход был пока лучшим решением. Я благодарен за то, что могу ставить себя на первое место".

Приложение для знакомств Taimi, ориентированное на ЛГБТК+, недавно провело несколько опросов среди своих пользователей, чтобы выяснить, какие моменты онлайн-знакомств транс-людей расстраивают больше всего. 51% респондентов считают, что больше всего их раздражает то, что люди смотрят на них как на "сексуальный эксперимент или фетиш", в то время как 33% не устраивают "люди, которые задают бесчувственные личные вопросы о переходном возрасте еще до установления настоящей связи".

В Taimi работает команда поддержки клиентов, чтобы пользователи как можно реже сталкивались с гомофобией и трансфобией. Эксперт по отношениям компании Анжелика Кох резюмирует: "Помните, что транссексуальность - это прекрасная часть вашей личности. Если кто-то относится к вам неуважительно, заблокируйте его".