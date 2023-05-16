Уже через несколько дней по красной дорожке 76-о Каннского кинофестиваля пройдут звёзды экрана и гости мероприятия. Среди представленных на конкурс 21 картины, семь сняты режиссерами-женщинами.

Каннский кинофестиваль расстилает красную дорожку, по которой пройдут участники 76-о сезона. Одно из главных событий - возвращение Джонни Деппа. Харизматичный "пират Карибского моря" предстанет в роли Людовика XV в фильме "Жанна дю Барри".

Недавно актер оказался в центре судебного скандала, который стал для многих символом борьбу артистов с культурой отмены. Но в то время как одни считают возвращение Деппа символичным, другие критикуют это решение.

Атмосфера фестиваля может быть также подпорчена крупнейшим французским профсоюзом, который планирует использовать мероприятие в качестве платформы для протеста против пенсионных реформ.

В этом году жюри фестиваля во главе с Рубеном Остлундом предстоит оценить 21 фильм, включая рекордные семь картин, снятые женщинами. Первый же показ - лента "Жанна дю Барри" с Деппом - снята француженкой Майвенн.