Канны-2023: десять долгожданных премьер в подборке Euronews

David Mouriquand

Социальная повестка, эротические драмы, нацисты, классовые перебежчики, исторический хоррор и самые длинные фильмы фестиваля – 10 знаковых картин, попавших в Канны.

На Лазурном берегу открывается 76-й Международный Каннский кинофестиваль. Жюри, которое возглавил "анфан террибль" европейского кино – швед Рубен Эстлунд, дважды получивший "Золотую пальмовую ветвь" за фильмы "Квадрат" и "Треугольник печали" – предстоит нелёгкая задача: в основном конкурсе киносмотра в этом году представлена 21 картина.

Среди претендентов на главную награду – много громких имён, включая британца Кена Лоуча, немца Вима Вендерса, итальянца Нанни Моретти, турка Нури Бильге Джейлана и японца Хирокадзу Корээда.

Вызов каннским тяжеловесам и обладателям многочисленных трофеев бросили такие представители "молодой гвардии", как Уэс Андерсон, снявший "Город астероидов", а также Тодд Хейнс, который привёз в Канны фильм "Май, декабрь". В конкурсной программе фестиваля, который неоднократно подвергался критике за недостаточное представительство женщин (особенно на фоне Берлинале), рекордное число участниц – 7 из 21 картины сняли женщины.

На Круазетт приехали Аличе Рорвахер, Катрин Корсини, Джессика Хауснер, Катрин Брейя и другие.

На красной ковровой дорожке появятся немало звёзд первой величины:

Джонни Депп, снявшийся в картине "Фаворитка ("Jeanne du Barry") француженки Майвенн, будет открывать фестиваль;

Леонардо ДиКаприо и Роберт ДеНиро сыграли в криминальной драме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны";

Джуд Лоу и Алисия Викандер исполнили главные роли в англоязычном фильме "Подстрекательница" бразильца Карима Айнуза об истории Екатерины Парр, шестой и последней жена Генриха VIII;

Вышеупомянутый "Город астероидов" представят Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Эдвард Нортон, Майя Хоук и другие звёзды;

В Канны на премьеру приключенческого боевика "Индиана Джонс и колесо судьбы" предположительно приедут Харрисон Форд, Мадс Миккельсен и Фиби Уоллер-Бридж;

Легендарный Майкл Дуглас будет присутствовать на вручении почётной "Золотой пальмовой ветви".

Десять долгожданных премьер в подборке Euronews:

1) "Зона интересов" ("The Zone Of Interest") – конкурсная программа

"Идиллия" возле Освенцима. A24

Многие удивятся, но британский режиссер Джонатан Глейзер – новичок Каннского фестиваля. что несколько удивительно, является каннским новичком. С начала 2000-х он снял нашумевшую криминальную драму "Сексуальная тварь", "Рождение" с Николь Кидман в главной роли и фантастический триллер "Побудь в моей шкуре", получивший восторженные отзывы критики.

После 10-летней паузы выходит его четвёртый фильм – экранизация одноимённого романа английского писателя Мартина Эмиса (2014). Главные герои "Зоны интересов" – комендант Освенцима (фильм снимался на территории бывшего нацистского концлагеря), влюблённый в его жену немецкий офицер и еврей-заключённый. Повествование ведётся от лица трёх персонажей.

По словам продюсера Евы Пущинской, "Зона интереса", по-видимому, единственный фильм, который был единогласно включён в программу отборочным комитетом фестиваля.

2) "Убийцы цветочной луны" ("Killers of the Flower Moon") – вне конкурса

Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны". Apple+TV, Paramount Pictures

Это первый вестерн Мартина Скорсезе: действие разворачивается в 1920-х годах в Оклахоме, лента, основанная на реальных событиях, повествует о расследовании убийств индейцев осейджи после того, как на их территории была обнаружена нефть. Массовые убийства привлекли внимание ФБР.

Ожидается, что фильм будет длиться 3 часа 45 минут, так что если кому-то показалось, что "Ирландец" Скорсзесе был затянутым, то желаем удачи!

3) "Банель и Адама" ("Banel & Adama") – конкурсная программа

Франко-сенегальский режиссёр Рамата-Тулай Сай – единственная дебютантка, претендующая в этом году на "Золотую пальмовую ветвь".

"Банель и Адама" – трагическая история любви молодой пары, которая живёт в отдалённой местности на севере Сенегала. Адаме суждено стать новым вождём, но он отказывается от своего кровного долга ради жизни с любимой девушкой вдали от людей. В деревне наступает хаос.

Картина была снята на языке фула с участием местных непрофессиональных актеров. Критики очень высоко оценивают "фестивальный" потенциал фильма.

4) "Оккупированный город" ("Occupied City") – специальный показ

Стив Маккуин перенёс на экран документальный проект своей жены "Атлас оккупированного города: Амстердам 1940-1945". AP, Atlas Contact

Стив Маккуин ("Стыд", "12 лет рабства") возвращается на набережную Круазетт через 15 лет после своей дебютной полнометражки "Голод" о конфликте в Северной Ирландии.

В основу документальной картины об Амстердаме во время Второй мировой войны легла иллюстрированная книга "Atlas of an Occupied City. Amsterdam 1940-1945", написанная его женой Бьянкой Стигтер.

Досмотреть до конца четырёх с половиной часовой фильм – вызов для смельчаков, намеренных... расширить свой зрительский опыт.

5) "Индиана Джонс и колесо судьбы" ("Indiana Jones and the Dial of Destiny") – вне конкурса

В пятой и заключительной части киносаги 80-летний Харрисон Форд вновь наденет потрепанную фетровую шляпу и возьмёт в руки кнут.

На этот раз режиссёр Джеймс Мэнголд сменил Стивена Спилберга, а сюжет блокбастера связан с вербовкой правительством США бывших нацистов для победы в космической гонке.

Интересно, как к приключениям пожилого археолога отнесутся противники французской пенсионной реформы?

6) "Прошлым летом" ("L'été dernier") – конкурсная программа

Катрин Брейя ("Злоупотребление слабостью", "Порнократия" или "Анатомия ада"), сделавшая карьеру на исследовании табу, любит шокировать публику. В её новой эротической драме Анна (Лея Дрюкер), известный адвокат по делам о жестоком обращении с детьми, влюбляется в 17-летнего Тео (Самюэль Киршер), сына своего мужа от предыдущего брака.

7) "Старый дуб" ("The Old Oak") – конкурсная программа

Двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви" Кен Лоуч. AP Photo

Мэтр социального кино Кен Лоуч снял картину о единственном пабе, оставшемся в шахтёрской деревне после закрытия производства. Местные постепенно разъезжаются, но всё меняется, когда в деревню приезжают сирийские беженцы.

Маловероятно, что Лоуч вырвет третью "Пальмовую ветвь" после успеха лент "Ветер, который качает вереск" и "Я, Дэниел Блейк". Но в Каннах случаются и более странные вещи!

8) "Май декабрь" ("May December") – конкурсная программа

В новой драме Тодда Хейнса ("Тёмные воды", "Меня там нет", "Кэрол") голливудская актриса (Натали Портман), работая над ролью, пытается разобраться в скандальном романе педагога (Джулианна Мур) и несовершеннолетнего азиатско-американского ученика, который получил огласку 20 лет назад. Пара, у которой уже взрослые дети, впускают её в свой дом, но постепенно семейные отношения разлаживаются под давлением внешнего взгляда.

9) "Город астероидов" ("Asteroid City") – конкурсная программа

После недооценённого "Французского вестника", достаточно заурядного "Острова собак" и "Отеля "Гранд Будапешт" (возможно, его самого лучшего фильма на сегодняшний день), Уэс Андерсон снял сумасбродную комедию, действие которой разворачивается на съезде юных звездочётов в вымышленном американском городке посреди пустыни, где собрались школьники и их родители.

Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Тильда Суинтон, Уиллем Дефо, Джейсон Шварцман – как мы уже писали, звёздный состав поражает воображение.

10) "Подстрекательница" ("Firebrand") – конкурсная программа

Алисия Викандер в роли шестой и последней жены Генриха VIII Екатерины Парр. Brouhaha Entertainment, Magnolia Mae Films

Джуд Лоу в роли Генриха VIII и Алисия Викандер в роли Екатерины Парр, единственной из его жён, кому удалось пережить любвеобильного монарха – бразильский режиссер Карим Айнуз называет свою новую картину "историческим хоррором".

В этом году в Каннах явно в почёте байопики, поскольку фестиваль во вторник открывает драма "Фаворитка" о знаменитой куртизанке и "классовой перебежчице" Жанне дю Барри – любовнице французского короля Людовика XV.