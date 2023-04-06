"Гитлер-Макрон" на юге Франции: фреску стёрли, автора будут судить за предыдущую работу

David Mouriquand & Alexander Kazakevich и FRANCE BLEU, LA PROVENCE

Любой социальный протест во Франции – широкое поле для креатива карикатуристов и художников, работающих в стиле стрит-арт и граффити. Остроумные лозунги на транспарантах рядовых демонстрантов тоже нередко привлекают внимание прессы и пользователей соцсетей. Но порой политическое высказывание переходит в дурновкусие, а сомнительные эксперименты в области уличного искусства грозят авторам судебным преследованием.

В минувшие выходные на одной из трансформаторных будок на въезде в южный город Авиньон появилась фреска, изображающая поседевшего Эммануэля Макрона в образе Гитлера: надпись "49.3" – эта статья конституции Пятой республики позволила президенту "продавить" непопулярную пенсионную реформу без решающего голосования в парламенте – заменяет характерные усы щёточкой. Портрет главы государства сопровождается надписью крупными буквами "Нет, спасибо", а также более мелким добавлением: "На всякий случай... Сатирическая живопись".

Муниципальные власти объявили, что фреска будет закрашена "в кратчайшие сроки". Как сообщили провансальские СМИ, трансформатор обрёл первозданный вид под утро вторника:

Работа арт-активиста Lekto возмутила многих французских политиков и интеллектуалов. Журналистка Анн Сенклер назвала фреску "отвратительной", а министр по вопросам равных возможностей Изабель Ром написала в Твиттере, что произошедшее "вызывает у неё рвотный рефлекс". Лишь со стороны крайне левой "Непокорённой Франции" раздавались голоса в поддержку "права на карикатуру".

Это уже не первое скандальное "произведение искусства" Lekto.

Кто скрывается под псевдонимом Lekto и почему у него уже проблемы с законом?

Художник отказывается отвечать на запросы СМИ и не раскрывает своё настоящее имя. Есть предположение, что автор муралов, создавший свой Instagram-аккаунт в августе 2020 года, – молодой граффитист, возможно, выпускник местной художественной школы, поскольку все его работы появляются в районе Авиньона. Просмотр его ленты в социальной сети позволяет определить некоторые источники вдохновения и излюбленные темы Lekto, среди них – пандемия, санитарные ограничения, конспирологические теории, а также антиправительственная риторика.

Недавний опус "Гитлер-Макрон" был сделан в том же месте, что и другая скандальная работа, которое уже обратило на художника внимание правоохранительных органов. Речь о фреске, на которой был изображён Эммануэль Макрон в виде "марионетки" в руках "кукловода" Жака Аттали, видного французского экономиста и общественного деятеля иудейской конфессии.

Название работы отсылало к Апокалипсису, а в самой карикатуре критики увидели сильный антисемитский подтекст – спекуляции на тему "мировой закулисы" и "финансового господства евреев". По мнению представителей Лиги защиты евреев и Союза еврейских студентов Франции, "устрашающий взгляд Аттали, который управляет куклой с помощью перчаток – все эти символы ясно дают понять, что, по мнению автора, евреи правят миром".

Адвокат Жака Аттали, Сирил Бонан, заявил что мурал "повторяет все антисемитские стереотипы начала прошлого века".

Префектура департамента Воклюз, представляющая интересы французского государства, потребовала стереть фреску, а мэрия и руководство агломерации Авиньона на первых порах пыталась защитить работу Lekto, ссылаясь на "свободу самовыражения". В течение лета скандальную фреску замазали другие уличные художники, в итоге стена была покрашена в белый цвет по распоряжению властей.

Художнику были предъявлены обвинения в "публичном оскорблении" и "публичном подстрекательстве к дискриминации и ненависти по признакам этнической или религиозной принадлежности". Судебное разбирательство откладывалось уже трижды. Как сообщается издание La Provence, слушания назначены на 14 сентября.