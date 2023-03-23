«Против того, что творит Макрон»

Ещё один, уже девятый день массовых акций протеста против пенсионной реформы, от которой французское руководство не отказывается, несмотря на сильное недовольство в обществе.

Манифестанты на улицах Парижа заявляют, что движение направлено уже не только против этой реформы, но и против политики французского президента в целом.

Анелиз Боржес, Euronews:

«Улицы французской столицы и других крупных городов по всей стране заполнены людьми. Четверг — очередной день национальной забастовки и демонстраций против проекта французского правительства по реформированию пенсионной системы. Этот спорный проект администрация Эммануэля Макрона решила одобрить в обход Конгресса без, как говорят эти люди, народного одобрения и народной поддержки. Многие люди на улицах Парижа — значительное число из них молодёжь — говорят, что их гнев направлен на Эммануэля Макрона, президента Франции, который, по их словам, представляет угрозу французским институтам и французской демократии именно из-за того, как он всё делает, именно из-за того, как он себя ведёт, как справляется с этим и другими кризисами. Эммануэль Макрон на этой неделе выступил по французскому телевидению, заявив, что он не собирается отступать, что эта реформа тяжела, но необходима. Все эти люди говорят, что до тех пор, пока он не передумает и не откажется от этого проекта, они будут продолжать выходить на улицы».

В ряде городов протесты вновь превратились в беспорядки и серьёзные столкновения с полицией. Сообщается о пострадавших с обеих сторон. Эммануэль Макрон же заявляет, что насилие не вынудит его отменить реформу.