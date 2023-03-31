"Тупой" телефон лучше? Почему люди отказываются от своих смартфонов

Вы устали от постоянной привязанности к своему смартфону? Беспрестанное и утомительное пролистывание страниц? Постоянный шквал уведомлений и необходимость быть на связи с миром 24 часа в сутки 7 дней в неделю?

Тоскуете ли вы по старым добрым временам, когда телефоны служили только для звонков и отправки сообщений, а иногда и для игры в "Змейку"?

Что ж, вы не одиноки.

В последние годы наблюдается растущая тенденция, когда люди отказываются от своих продвинутых смартфонов и возвращаются к более простым, классическим телефонам, которые многие с любовью называют "тупыми телефонами".

Но почему так внезапно возродился интерес к ним? Давайте разберемся в некоторых причинах этой ретро-революции.

Преимущества старой школы

Познакомьтесь с Хосе Брионесом, 27-летним жителем Колорадо, который отказался от своего смартфона в пользу "тупого", и с тех пор не оглядывается назад.

Хосе Брионес - один из тех, кто отказался от смартфона AFP

"Я думаю, что люди забывают о том, что раньше мы жили без смартфонов, и что они появились совсем недавно. Мир существовал и до смартфонов", - объясняет Брионес.

Стремясь упростить свою жизнь, он предпочитает слушать музыку на компакт-дисках, а не в потоковом режиме. Когда ему нужно куда-то добраться, он распечатывает инструкции, прежде чем отправиться в путь, или, в случае необходимости, возвращается к иногда забытой практике спрашивать у незнакомца, куда идти.

"Люди, которые хотят вернуть себе время и внимание и жить более глубокой и целенаправленной жизнью, я думаю, что это именно те, кому адресовано это послание", - говорит Брионес.

Как сообщает ExplodingTopics, во всем мире люди в среднем проводят за экраном 6 часов 58 минут в день, что почти на 50 минут в день больше, чем в 2013 году.

Брионес не одинок в своем стремлении воссоединиться с аналоговым миром. На самом деле, он помогает модерировать страницу Reddit, посвященную так называемым "тупофонам", у которой более 17 000 подписчиков.

Один из пользователей страницы Reddit под ником Melanin_King0 рассказал, что ему стало легче справляться с умственными нагрузками и в целом он чувствует себя лучше после перехода на "тупой телефон" около трех недель назад.

"Когда я постоянно пользовался смартфоном, мне казалось, что мой мозг затуманивается, - говорит Melanin_King0. - Было труднее что-либо делать, а прокрутка роликов Instagram и TikTok лишала меня мотивации".

Другой пользователь Reddit сказал, что ношение смартфона вызывает "фоновое беспокойство" и более поверхностное общение с друзьями и семьей.

Это мнение подтверждается исследованием, проведенным в прошлом году Лорестанским университетом медицинских наук. Ученые пришли к выводу, что чрезмерное использование смартфонов сильно коррелирует с повышением уровня тревожности и стресса среди студентов.

Кроме того, еще одна причина, по которой многие выбирают "тупые телефоны", заключается в том, что они гораздо более доступны по цене, чем смартфоны.

Например, базовый телефон можно приобрести всего за 30 евро, по сравнению с возмутительной ценой превышающей 1000 евро за последний iPhone 14 Max Pro. Некоторые люди воспринимают это как грабеж!

Что скажет молодежь?

Но не только старшее поколение приветствует возвращение "тупых" телефонов. Молодое подхватывает эту тенденцию.

Вернется ли к истокам молодежь? Canva

Поскольку мы наблюдаем возрождение модных тенденций Y2K (2000 года), одноразовых пленочных фотоаппаратов и возрождение винила, кажется, что "тупые телефоны", особенно флип-фоны (телефоны-раскладушки), стали одним из последних "винтажных" увлечений поколения Z.

Сэмми Палаццоло, популярный пользователь TikTok под ником @skzzolno, прославилась после того, как опубликовала видео, в котором объяснила, что она и ее друзья отказались от своих смартфонов в пользу флип-фонов для ночных тусовок.

Хотя флип-фоны не обладают функциями современных смартфонов, Сэмми и ее друзья обнаружили, что их винтажные устройства стали поводом для того, чтобы завести новые знакомства на вечеринках.

В видеоролике, собравшем миллионы просмотров и лайков, Сэмми утверждает, что использование флип-телефона устраняет негативные аспекты жизни в колледже, вызванные постоянным контактом с социальными сетями и текстовыми сообщениями, и при этом позволяет людям делать отличные фотографии и видео.

"Мы поняли, что все проблемы, возникающие у нас во время ночных тусовок, все, что приводит к неудачным знакомствам, все, что приводит к плохому времяпрепровождению, связано с нашим смартфоном", - объясняет Палаццоло.

За такой олдскульный подход уже много лет выступают многие голливудские звезды, включая Киану Ривза и Криса Пайна.

"Мир флип-фонов - это целый мир, в который нужно попасть. Мне нравится простота, мне нравится отсутствие сложностей. Я не хочу быть постоянно на связи", - говорил Пайн в интервью 2017 года.

Другой вид смартфонов

Хотя рынок устройств, не являющихся смартфонами, в настоящее время не так объемен, несколько компаний обслуживают потребителей, подхвативших эту новую тенденцию.

Одна из таких компаний базируется в Бруклине и выпускает Light Phone под лозунгом "создан для того, чтобы им пользовались как можно меньше".

Их телефоны минималистичны и они намеренно исключают из своих моделей социальные сети, просмотр интернет-страниц и другие потенциально стрессовые функции.

Однако телефон может работать в качестве беспроводной точки доступа и включает в себя такие базовые инструменты, как музыкальный плеер и картографическое приложение.

По словам руководителей компаний, и Light Phone, и его конкурент Punkt демонстрируют рост продаж.

Итак, пришло ли время распрощаться со смартфонами и вернуться к истокам? Выбор за вами.