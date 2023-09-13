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"Жажда чудес"от Apple: новый айфон будет соответствовать европейским правилам

Революционным анонсом в Купертино стала смена разъёма для зарядки нового айфона.
Революционным анонсом в Купертино стала смена разъёма для зарядки нового айфона. Авторское право Jeff Chiu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Alexander Kazakevich
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В Купертино представили iPhone 15, во всех его версиях разъём для зарядки Lightning заменят USB-C.

Компания Apple представила iPhone 15 в ходе презентации в Купертино, которая проходила под названием "Жажда чудес". 

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Теперь культовый смартфон будет оснащён портом зарядки USB-C в соответствии с правилами ЕС. Это самое значимое отличие от предыдущих версий.

Впервые с 2012 года технологический гигант меняет разъём на своем флагманском устройстве.

В прошлом году Брюссель обязал производителей мобильных телефонов перейти на унифицированное зарядное устройство  к концу 2024 года, чтобы сократить объём отходов и упростить жизнь потребителям.

В Европе новые модели поступят в продажу во второй половине сентября, версия с наименьшим объёмом памяти будет стоить меньше 1000 евро.

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