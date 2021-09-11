Мир после 11 сентября: 20 лет в фотографиях

Теракты 11 сентября 2001 года разрушили жизни тысяч семей, оставили огромную брешь в привычном ландшафте Нью-Йорка и изменили мир, каким мы его знали до этого — от безопасности до экономики.

Атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра и на Пентагон - центр военной мощи США - также положили начало самой продолжительной войне Вашингтона. В дополнение к опасной кампании по свержению Саддама Хусейна в Ираке, которая также превратилась в бесконечный конфликт.

20 фотографий, 20 важных изменений, которые произошли за два десятилетия со времен 11 сентября 2001 года.

2001: Невероятное в прямом эфире

11 сентября весь мир застыл у экранов, увидев то, что казалось невозможным. Скоординированные авиаудары по башням-близнецам в Нью-Йорке и Пентагону. Около 3000 человек погибли в результате самого страшного теракта в истории.

Ответ Соединенных Штатов, ослабленных скандалом с избранием Джорджа Буша мл. президентом, не заставил себя долго ждать.

В октябре были совершены первые нападения на Афганистан, "чтобы страна не оставалась убежищем для исламистских террористов из "Аль-Каиды"". Год спустя Усама бен Ладен взял на себя ответственность за теракты от имени организации.

"Талибан", осудивший нападения, но отказавшийся выдать бен Ладена, не оказал большого сопротивления.

Пожарные среди руин Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года AP Photo/Shawn Baldwin

2002: Первые вопросы о методах войны в Афганистане

Правительство США решило использовать военно-морскую базу Гуантанамо для содержания и допроса подозреваемых в исламизме. Тюрьма Гуантанамо была открыта в январе 2002 года и, поскольку она не находилась на территории США, технически позволяла арестовывать и допрашивать подозреваемых без юридических гарантий. Побывавшие там - около 800 человек - рассказывали о психологических пытках, которым они подвергались.

На момент написания этой статьи в Гуантанамо все еще находилось около 40 человек.

В Афганистане правительство "Талибана" пало в течение нескольких месяцев, его сменила серия временных правительств до возвращения к власти радикального движения 20 лет спустя.

Задержанный доставлен на допрос на военно-морскую базу Гуантанамо в 2002 году AP Photo/Lynne Sladky

2003: вторжение в Ирак

Американские войска вторгаются в Ирак в марте в рамках своей "войны с террором". Администрация Буша назвала лидера страны Саддама Хусейна одним из мировых "спонсоров терроризма" и частью знаменитой "оси зла" наряду с Ираном и Северной Кореей.

Хусейна также обвинили в укрывательстве террористов, и коалиция обусловила вторжение наличием доказательств о предполагаемой разработке в Ираке оружия массового уничтожения. После вторжения США страна погрузилась в партизанскую, а затем гражданскую войну вплоть до 2011 года.

Президент США Джордж Буш объявил о завершении операции в Ираке словами "Миссия выполнена" AP Photo/J. Scott Applewhite

2004: Исламистский терроризм бьёт по Европе

В результате взрывов в пригородных поездах в Мадриде 11 марта 2004 года погибло около 200 человек. Это первая волна смертоносных исламистских террористических атак в Старом свете, которая коснулась также Лондона и Манчестера в 2005 и 2017 годах, Парижа и Ниццы в 2015 и 2016 годах, а также Берлина в 2016 году.

Исламистский терроризм также нанес удар по Стамбулу, Бали, Мумбаи и Коломбо.

Теракт 11 марта в Мадриде. Европа становится полем битвы войны с террором. AP Photo/Paul White

2005: Афганистан — сложный случай

Несмотря на относительный успех кампании в Афганистане по изгнанию талибов, переговоры с местными лидерами оказались трудными. Выборы проводятся через четыре года после вторжения, но нападения продолжаются регулярно.

Женщина в парандже на избирательном участке в Кандагаре, сентябрь 2005 г. AP Photo/Saurabh Da

2006: казнь Саддама Хусейна

20 декабря свергнутый иракский лидер Саддам Хусейн был признан виновным в преступлениях против человечности временным правительством его страны и приговорен к смертной казни. Его убивают через повешение 10 дней спустя.

Саддам Хусейн на заседании суда, позднее приговорившего его к смертной казни AP Photo / Nikola Solic

2007: 500 убитых в Ираке

Падение предыдущего режима не сняло напряженности в Ираке. 19 августа около 500 человек погибли в Кахтании недалеко от Мосула в результате взрыва бомбы в грузовике. Жертвы принадлежали к езидам, курдскому народу и религиозному течению, которых не принимают исламисты. США обвиняют в нападении "Аль-Каиду".

Результат разрушений в Кахтании AP Photo/Petr David Josek

2008: США готовятся к выводу войск из Афганистана

Коалиция ускоряет подготовку афганских сил с целью своего ухода из страны к 2014 году.

Морпех США отвечает на огонь противника в провинции Гильменд. AP Photo/David Guttenfelder

2009: Доказательства злоупотреблений международных войск

Суд над Blackwater заканчивается тем, что сотрудники частной охранной фирмы, с которой США заключили контракт, были признаны виновными в убийстве афганских мирных жителей.

Сотрудник Blackwater Дастин Херд покидает суд после того, как был осужден вместе с тремя другими сотрудниками AP Photo/Jose Luis Magana

2010: WikiLeaks компрометирует США

WikiLeaks раскрывает подробности "второстепенных убийств", совершенных США в Ираке, через публикации тысяч конфиденциальных дипломатических телеграмм. Рядовой Челси Мэннинг арестован по обвинению в том, что он был одним из источников самой большой утечки информации в истории.

Более того, афганские "военные дневники" WikiLeaks подробно описывают "сопутствующие" смерти гражданских лиц, похищения, пытки и участие Пакистана в защите "Талибана".

Джулиан Ассанж вскоре после объявления о том, что WikiLeaks раскроет документы о войне в Афганистане Bertil Ericson/Scanpix via AP

2011: Бен Ладен схвачен

2 мая президент США Барак Обама объявляет, что Усама бен Ладен был схвачен и убит в ходе спецоперации.

Вывод американских войск из Ирака завершается в декабре. Террористические группы пользуются моментом для распространения, включая так называемое "Исламское государство".

Фото "ситуационной комнаты" во время операции по поимке Бен Ладена уже стало историей. Pete Souza/The White House via AP

2012: Джулиан Ассанж прибыл в посольство Эквадора

Преследуемый системой правосудия США за государственную измену и шпионаж, а также в Швеции и Великобритании по различным обвинениям, включая изнасилование, которое его сторонники считают политически мотивированным, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ищет убежища в посольстве Эквадора в Лондоне.

Он останется там на семь лет, в течение которых WikiLeaks продолжает публиковать компрометирующие документы для правительств и компаний.

Ассанж арестован британской полицией в апреле 2019 года при выходе из посольства после того, как потерял поддержку нового правительства Эквадора.

Судьи до сих пор отказывались экстрадировать его в США из-за его психологического состояния.

Преследуемый шведским и британским правосудием и ожидающий экстрадиции в США, Джулиан Ассанж просит убежища в Эквадоре. AP Photo/Kirsty Wigglesworth

2013: откровения Эдварда Сноудена

Документы, опубликованные Эдвардом Сноуденом, бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США (АНБ), свидетельствуют о существовании обширной программы слежки за Интернетом и телефонами, проводимой американской разведкой.

Первоначально программа была создана для противодействия террористическим угрозам, но согласно документам, вскоре она была расширена для слежки за лидерами соперничающих или союзных стран, а также за физическими и юридическими лицами, которые не представляли угрозы для США.

Первые откровения Сноудена. Гонконг, июнь 2013 года. AP Photo/Vincent Yu

2014: "Исламское государство" заявляет о создании халифата

Межрелигиозные конфликты в Сирии и Ираке позволяют экстремистской группировке вербовать, разрастаться и завоевывать новые территории в обеих странах. ИГ также заключает союзы с другими международными террористическими группировками, такими как нигерийская "Боко Харам".

Бойцы ИГ в Мосуле в 2014 году AP Photo

2015: миграционный кризис в Европе

Поток мигрантов и беженцев из Сирии не ослабевает. К тому моменту страна уже 4 года находится в состоянии гражданской войны. Шокирующее фото с телом 3-летнего Айлана Курди, выброшенного на туристический пляж турецкого Бодрума, раскрывает Европе глаза на драму, которая разворачивается на ее собственном заднем дворе.

Последствия этой трагедии побудили европейские правительства провести несколько кампаний по приему беженцев, а канцлер Ангела Меркель открыла для них границы. В этом году более миллиона человек попросят убежища в Германии.

Турецкий спасатель с телом маленького Айлана Курди AP Photo/DHA, Nilufer Demir

2016: Турция и ЕС заключают "миграционную сделку"

Анкара и Брюссель достигают соглашения о пресечении потока мигрантов, прибывающих в Европейский Союз. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган соглашается повысить охрану границ и пресечь незаконные въезды в Грецию в обмен на 6 миллиардов евро.

Миграционный кризис тем временем повлиял на европейскую политику: ультраправые партии по всему блоку из 27 стран набирают обороты, включая "Альтернативу для Германии" и "Лигу" в Италии.

Беженцы ждут еды в порту Пирей в Афинах. AP Photo/Thanassis Stavrakis

2017: Миграционный кризис в Ливии

Поскольку Европа и Турция ужесточают условия въезда на своих границах, поток мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Ливию, увеличивается. Италия подписывает новый меморандум с Триполи, платя ливийской береговой охране за перехват лодок, отходящих от их берегов в Европу.

НПО бьют тревогу по поводу условий содержания задержанных мигрантов, ожидающих добровольного или принудительного возвращения в страны происхождения.

Мигранты, задержанные в Триполи в мае 2017 г. AP Photo/Mohamed Ben Khalifa

2018: Возвращение к выводу войск из Афганистана

Западные лидеры обсуждают новый график вывода своих войск из Афганистана на саммите НАТО в июле. Президент США Дональд Трамп, который критиковал участие США в Ираке и Афганистане во время своей кампании, хочет, чтобы все войска были выведены до 20-й годовщины терактов 11 сентября.

Лидеры стран НАТО 11 июля 2018 г. Вывод войск из Афганистана - один из основных моментов встречи. AP Photo/Markus Schreiber

2019: Убийство лидера "Исламского государства"

В октябре в сирийском городе Барише в результате спецоперации убит лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Министерство обороны США предоставляет полную информацию об операции, включая инфракрасные изображения беспилотника, разрушившего дом.

Фото Минобороны США с моментом удара по убежищу Аль-Багдади Department of Defense via AP

2020: США ведут переговоры с талибами

Администрация Трампа ведет переговоры с группировкой "Талибан" о выводе войск из Афганистана до сентября 2021 года. Первоначальная сделка предусматривает вывод американских войск к маю и призывает талибов не дать Афганистану стать новым убежищем для террористических групп.

Госсекретарь Майк Помпео встречается с лидером талибов муллой Абдул Гани Барадаром в Катаре. AP Photo/Patrick Semansky

2021: Вывод завершен

После вывода иностранных войск талибы начинают обширную кампанию по возвращению контроля над Афганистаном. Напор настолько силен, что западные державы в срочном порядке пытаются эвакуировать своих граждан и афганцев, которые работали на них из-за опасений за свою безопасность. Вывод завершается 31 августа, когда американские войска отказываются от контроля над аэропортом Кабула.

"Талибан" обещает, что нынешняя ситуация будет отличаться от их предыдущего правления в конце 1990-х годов, объявив всеобщую амнистию и объявив, что женщинам будет разрешено работать. Его временное правительство, состав которого был объявлен за несколько дней до 11 сентября, укомплектовано ветеранами его прежнего режима. Талибы также жестко подавляют демонстрации, в том числе за права женщин.