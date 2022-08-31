Михаил Горбачёв: жизнь в ФОТОГРАФИЯХ

Михаил Горбачёв - современник и инициатор многих символов эпохи последних лет СССР: благодаря ему во всём мире узнали о "перестройке" и "гласности", именно он добился междунарожной разрядки в отношениях Советского Союза c Западом, а начатые им реформы окончились распадом СССР и образованием 15 суверенных государств.

Мы вспоминаем о знаковых этапах жизни первого и последнего Президента СССР (должность была учреждена и аннулирована при Михаиле Горбачёве).

Первый о последний советский лидер поменявший представления в мире о своей личной жизни: Горбачёв с супругой Раисой AP Photo

С приходом Горбачёва на высшие руководящие посты СССР в середине 1980-х мир стал свидетелем изменения образа власти самой большой в мире страны, которая также оставалась крупнейшей ядерной державой и опорой для всех про-коммунистических режимов на планете. Одной из заметных перемен стало появление рядом с ним супруги, Раисы Горбачёвой, - на многих рабочих встречах, в том числе и на высшем уровне.

На Западе Раису нащзывали "Первой леди Гласности", а французский Пари-матч тут же отметил молодую пару (на фоне партийного руководства эпохи застоя) руководителей СССР, подписав фотографию с женой Горбачёва - "Раиса - шик!"

Последний руководитель СССР тяжело переживал смерть супруги в 1999 году: Раиса Горбачёва сколчалась от лейкоза в возрасте 67 лет.

При последнем Генсеке СССР власть старалась "быть ближе к народу", а Горбачёв понимал необходимость экономических реформ для развития частной инициативы граждан AP Photo

Понимая необходимость реформ в экономике, Михаил Горбачё стремился сохранить целостность Советского Союза и до последнего боролся за преобразование страны в новую федеративную форму. Основные направления его политики выражались получившей всемирную известность триаде: "Перестройка. Гласность. Новое мышление".

Экономические ускорение задумывалось как развитие мелкого и среднего предпринимательства, поначалу ограниченного терминами "кооперация" и "совместные предприятия". С приходом Горбачёва к руководству страной стало похоже, что власть хочет быть ближе к народу, а занявший кремлёвское кресло в 1992 году Борис Ельцин старался поддерживать эту медийную традицию.

Встречи на высшем уровне положили начало разрядке в отношения СССР и США, а в их лице - Запада в целом AP Photo

Заслуги Горбачёва на международной арене и сегодня многие на Западе видят как его основное наследие. Первая личная встреча советского и американского лидеров состоялась в ноябре 1985 года в Женеве. Тогда никто не подозревал, что можно ожидать от переговоров на высшем уровне. Через год, в октябре 86-о Горбачёв и Рейган снова встречаются, на этот раз в исландском Рейкъявике, символической точке на карте на полпути между Москвой и Вашингтоном. Эта встреча в верхах стала первым шагом к завершению эпохи "холодной войны" и положила начало международной разрядке, в рамках которой были достигнуты соглашения "о сокращении стратегических наступательных вооружений".

"Кавбои" Рейган и Горбачёв - оба обладали тонким чувством юмора AP Photo

Впервые с советских времен между лидерами Запада и советского блока начали устанавливаться неформальные отношения. Уже отойдя от руководства страной Горбачёв продолжал встречаться с лидерами стран Запада, сохраняя дружеские отношения и с Рейганом, и с Бушем-старшим.

Горбачёв был настроен на партнерские отношения с европейскими соседями AP Photo

Встречи Горбачева с лидерами европейских стран не только подстегнули процесс падения берлинской стены, но и привели к развитию более тесных экономических связей. В Великобритании эпоха руководства Горбачева совпала с премьерским сроком Маргарет Тэтчер. "Железная леди" не раз приезжала в Москву, в том числе в марте 1987 года, когда советские журналисты устроили ей в телеэфире "перекрёстный допрос". Но Тэтчер изящно отреагировала на все вопросы с пропагандистским подтекстом, подчеркнув важность дипломатического сближения, которое стало возможным блягодаря Михаилу Горбачёву.

Встреча с папой римским Иоанном Павлом II, декабрь 1989 г. AP Photo

В декабре 1989 года Горбачёв встретился в Ватикане с главой римской католической церкви Ионном Павлом II. Встреча стала переломным моментом в дипломатических контактах между СССР и Ватиканом.

Потепление в отношениях с США позволило подписать соглашение о сокращении ядерных вооружений (СНВ-1) в июле 1991 года AP Photo

Переговоры о сокращении ядерного потенциала двух сверхдержав привели к подписанию в июле 1991 года первого соглашения СНВ-1, за воторым уже в пост-советское время последовали СНВ-2 и СНВ-3. Во всех поездках Михаила Горбачёва неизменно сопровождал его личный переводчик Павел Палажченко (на фото - на заднем плане), ставший впоследствии одним из руководителей Горбачев-Фонда.

Последствием путча 1991 года стало упразднение должностей, которые занимал Горбачёв, и распад СССР AP Photo

В августе 1991 года Михаил Горбачёв отдыхал на правительственной даче в Крыму, когда в Москве произошла попытка захвата власти с целью сохранения СССР в его прежних границах и формах. Переворот не удался, но судьба Совесткого Союза была предрешена, а вернувшемуся в Москву Горбачёву оставалось всего несколько месяцев до того момента, когда он навсегда покинул Кремль.

Непростые отношения лидеров СССР и России отмечены заключением Беловежских соглашений, с которых начался пост-советский период истории бывших республик СССР AP Photo

После августовского путча 1991 года Горбачёв столкнулся с напором критики от набиравшего силу руководства РСФСР. Ставший вскоре президентом России Борис Ельцин настаивал на полном запрете Коммунистической партии Советского Союза. Горбачёв был не согласен и настаивал на "обновлении партии".

Горбачёв в новой для себя роли благотворителя вместе с бывшим президентом США Клинтоном и солистом U2 Боно (март 2002 г.) AP Photo

После ухода от руководства страной Горбачев продолжал активную деятельность, создав Горбачёв-Фонд. Эта неправительственная некоммерческая организация занимается исследованием истории перестройки, а также актуальных проблем российской и мировой истории. Михаил Горбачёв участвовал во многих благотворительных проектах и неоднократно выступал с лекциями в США и других странах.

В честь 80-летия политика в 2011 году в лондонском Королевском Альберт-холле был устроен концерт с участием западных рок-звёзд. Среди вышедших на сцену была и немецкая группа Scorpions, чей хит "Ветер перемен" стал прочно ассоциироваться с событиями эпохи перестройки.

В последние годы Михаил Горбачёв не раз высказывался с критикой российских властей AP Photo

В последние годы Горбачёв критически высказывался о просходящих в России переменах. Ему тяжело было смотреть на критику в адрес "Новой газеты", сооснователем которой он являлся. Горбачёв и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов (на фото) стали лауреатами Нобелевской премии мира - с разницей в 30 лет. После начала военного вторжения России в Украину Дмитрий Муратов принял решение о закрытии "Новой газеты". А Горбачёв, по свидетельству журналиста Алексея Венедиктова, был сильно расстоен и говорил, что Путин "разрушил дело его жизни".

Последний лидер СССР похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. AP Photo

Согласно завещанию, Михаила Горбачёв будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в субботу, 3 сентября, рядом с супругой.

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