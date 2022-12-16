Названы пять номинантов на кинопремию LUX Audience Award

Европейская киноакадемия назвала пять номинантов на премию LUX Audience Award. За титул лучшего фильма 2022-го года поборются "Алькаррас" о семье фермеров из Каталонии, бельгийская драма о подростках "Близко", история турецкого прокурора "Пылающие дни", музыкальная комедия о любви двух португальских пожарных "Блуждающий огонек" и "Треугольник печали", уже получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, — лента о роскошном круизе, который пошел не по плану.

Победителя выберут голосованием: 50% голосов будет у депутатов Европарламента, еще 50% — у обычных европейцев.

"Есть невероятное количество очень талантливых режиссеров, которые, действительно, вносят огромный вклад во всех смыслах — не только в развлекательную индустрию, но и в социальную составляющую, в социальную справедливость, в правозащиту и понимание того, кто мы, что происходит в обществе, какие изменения в нем необходимы, отражение этих изменений", — считает председатель Европейской киноакадемии Майк Дауни.

Номинантов выбрало жюри из 4000 профессионалов. По их мнению, именно эти картины наиболее полно отражают европейское общество сегодня.

"Lux Audience Award вовлекает не только общественность, но и наших парламентариев, чтобы они переосмыслили и по-другому посмотрели на вещи из разных культур и, может быть, открыли свой разум новым идеям, местам и темам", — говорит Майк Дауни.

Пять фильмов-номинантов будут показаны в кинотеатрах по всей Европе. К каждой из лент будут сделаны субтитры на 24 официальных языках ЕС.

Зрители смогут отдать свой голос за понравившуюся картину на сайте премии до 12 июня 2023 года.