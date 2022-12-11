Европейская киноакадемия: "Треугольник печали" — лучший фильм 2022-го

В исландском Рейкьявике вручили 35-ю Премию европейской киноакадемии. Награды получили лучшие фильмы Европы уходящего года.

Одну из лент жюри "европейского Оскара" оценило особенно высоко.

"Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда, который уже получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, стал "Лучшим фильмом 2022" и по версии европейской киноакадемии. Лента о роскошном круизе, который пошел не по плану, также завоевала награды в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший сценарист" и "Лучший актер".

"У меня был преподаватель, наставник, когда я учился в университете. Однажды его спросили: "Может ли кинематограф изменить мир?" Он сказал: "Да, все фильмы меняют мир". Всё дело в соревновании, в попытках привлечь наибольшее внимание, и эта награда — это, конечно же, один из способов привлечь внимание и увеличить число зрителей в кинотеатрах, заставить больше людей посмотреть фильм. Если вам есть, что сказать, и вы считаете это важным, за это стоит бороться", — подчеркнул Рубен Эстлунд в интервью Euronews.

Исландия и Рейкьявик стали самыми красивыми декорациями для европейского кино, а международная церемония, организованная на высшем уровне, показала все его богатство и разнообразие. Победивший почти во всех основных номинациях фильм "Треугольник печали" — прекрасный пример европейского совместного производства. В нем приняли участие Швеция, Германия, Франция, Греция, Турция, Дания и Великобритания.