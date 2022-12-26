"Восход Авроры" — анимационный фильм о геноциде и Голливуде

"Восход Авроры" — один из самых заметных анимационных фильмов 2022 года. Именно его Армения выдвинула на "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке".

Картина рассказывает реальную историю армянской девушки Авроры Мардиганян, которая в 1915 году пережила геноцид армян в Османской империи, убийство отца, братьев и сестер, но смогла сбежать и добралась до Соединенных Штатов, где написала книгу "Растерзанная Армения". Рукопись стала сценарием для голливудского фильма "Аукцион душ", где Аврора сыграла саму себя.

"Когда я узнала историю Авроры Мардиганян и её свидетельства, я поняла, что это уникальный способ рассказать о боли моего народа через очень личную и уникальную историю молодой девушки, которая пережила геноцид, но не сдалась и не потеряла человечность, а постаралась помочь нашему народу", — говорит режесер Инна Саакян.

Объединяя анимацию и архивные документы, создатели "Восхода Авроры" рассказывают историю одной армянки и одновременно историю всего народа. Насилие и убийства, изнасилование и потеря семьи, побег и эмиграция — обо всём этом зритель узнает за 96 минут.

"Несмотря на то, что мы говорим на тяжелые темы, о геноциде, я всегда стараюсь показать красоту земли и ту связь, которую мой персонаж и все мы, армяне, имеем с нашей землей, с нашими воспоминаниями и светлой частью нашего прошлого. Именно поэтому я думаю, что анимация и иллюстрации были лучшими инструментами для того, чтобы запечатлеть эту красоту и воспоминания главной героини", — продолжает Инна Саакян.

Премьера "Восхода Авроры" состоялась в июне уходящего года, на фестивале анимационных фильмов в Анси.