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кино

Европейская киноакадемия объявила номинантов, лучшую картину назовут в декабре

Европейская киноакадемия объявила номинантов, лучшую картину назовут в декабре
Авторское право  euronews
 Frédéric Ponsard

10 декабря в Рейкьявике состоится вручение Европейской кинопремии, ежегодно отмечающей лучшие образцы кино этой части света. На призы претендуют пять картин, несколько из них получали награды Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей.

Снимать, чтобы менять

Среди номинантов лидирует обладатель "Золотой пальмовой ветви" этого года, фильм "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Картина, рассказывающая о компании супермоделей, миллиардеров, капитана и уборщицы, застрявших на необитаемом острове после крушения, заявлена в четырёх секциях.

В интервью нашему каналу Эстлунд рассказал, за что любит европейский кинематограф. "Мне нравится, что в истории европейского кино всегда уделялось большое внимание социальным вопросам и тому, как сформировать лучшее общество, - отметил режиссер. - Кино было инструментом в попытке что-то улучшить. 

Для меня нет ничего бесполезнее, чем снимать фильмы, не надеясь что-то изменить.
Рубен Эстлунд, режиссер.

Для меня нет ничего бесполезнее, чем снимать фильмы, не надеясь что-то изменить. Вот что такое европейское кино".

Раскол детской дружбы

Надежда на изменение взглядов — вот посыл, который исходит от другого соискателя Европейский кинопремии, картины Лукаса Донта "Близко" о прерванной дружбе двух подростков, которых в буквальном смысле слова разлучают окружающие. Обладатель Гран-При Каннского фестиваля, "Близко", предупреждают критики, заставляет расплакаться даже самых закаленных зрителей.

"В нашей стране говорит на нескольких языках, и для меня важно было снять фильм, в которым звучат эти языки и немного сдвигаются границы", - отметил в разговоре с Euronews Донт. - Наш фильм - о том, как рядом могут сосуществовать разные вещи".

Совместная евроработа

Фильм "Священный паук", который переносит нас на Ближний Восток - работа Али Аббаси, покинувшего Иран и получившего гражданство Дании. Триллер об иранском серийном убийце, уничтожавшем проституток в священном городе Мешхед - совместный проект Дании, Швеции, Германии и Франции, картина опирается на реальные события.

Фильм "Алькаррас" - еще один яркий пример совместного производства. Итало-испанская картина рассказывает историю каталонской семьи фермеров, которая оказалась выселенной и столкнулась с неопределенным будущим. Хроника режиссера Карлы Симон получила "Золотого медведя" в Берлине.

В пятерке фаворитов - и фильм "Корсаж" австрийского режиссера Мари Кройцер с восходящей звездой европейского кино, люксембурженкой Вики Крипс, в главной роли. В основе сюжета - история Елизаветы Австрийской, известной как "Сисси", свободной и непокорной законодательницы мод, вступившей в борьбу с возрастом.

Наш канал будет следить за церемонией награждения победителей в декабре.