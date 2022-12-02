Аккаунт рэпера Канье Уэста снова заблокирован в соцсети Твиттер - за опубликованные в твитах "глубоко спорные высказывания о Гитлере", объявил в четверг владелец соцсети и медиаплатформы Илон Маск.

Американский рэпер, который, согласно некоторым источникам, борется с психическими проблемами, признался в своем восхищении Гитлером и нацистами во время интервью с Алексом Джонсом, ведущим ультраправого радиошоу.

"Я устал от ярлыков, каждый человек принес что-то ценное, особенно Гитлер, - завил в радиоэфире Уэст. - Я люблю Гитлера".

Объявив, что его аккаунт будет приостановлен, Маск объяснил, что лауреат множества музыкальных премий нарушил правила Твиттера, запрещающие "призывы к насилию".

Аккаунт Уэста - один из самых популярных и скандальных в Твиттере, был восстановлен после того, как миллиардер Илон Маск купил медиаплатформу в минувшем октябре.

Недавно Уэст вызвал волну критики за свои антисемитские высказывания. Сам певец и предприниматель утверждает, что страдает от биполярного расстройства.

В начале года его бывшая жена Ким Кардашьян обратилась к поклонникам и широкой общественности с призывом "проявить сострадание и сочувствие... чтобы мы могли через это__пройти".

Уэст стал чаще называть себя сценическим псевдонимом "Йе" (Ye) и во время разговора с прессой носит черный капюшон, скрывающий все лицо.

В беседе с Алексом Джонсом, известным сторонником теории заговора, который открыто поддерживает американских националистов, Уэст разразился тирадой о грехе, порнографии и дьяволе.

"Я вижу положительные моменты и в Гитлере, - сказал Уэст. - Этот парень... изобрел шоссе, изобрел микрофон, которым я пользуюсь как музыкант. Невозможно уже публично заявить, что этот человек сделал хоть что-то хорошее. С меня хватит!"

Джонс попытался возразить Уэсту, напомнив, что "нацисты были бандитами и делали очень плохие вещи".

"Но они делали и хорошие вещи, - парировал модный рэпер. - Мы должны перестать постоянно оскорблять нацистов... Я люблю нацистов".

От сотрудничества с Уэстом отказались многие ведущие бренды, а Республиканская партия США удалила твит, в котором, как оказалось, поддержала рэпера в его мнении, сообщает газета "Гардиан".

Спортивный бренд Adidas разорвал отношения с рэпером в конце октября из-за высказываний, которые были признаны антисемитскими.

В начале октября Уэст вывесил лозунг "White Lives Matter" во время парада в Париже, переиначив название антирасистского движения "Black Lives Matter". Это вызвало шквал осуждения в интернете и со стороны многих известных личностей.

Республиканская еврейская коалиция опубликовала заявление, в котором осудила Канье Уэста как "мерзкого и отвратительного сектанта, который обрушился на еврейскую общину с нацистскими угрозами и клеветой".

"Консерваторы, которые по ошибке терпели [выходки] Канье Уэста, должны четко понимать, что он - выродок", - добавили представители коалиции.