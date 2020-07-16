Канье Уэст зарегистрировался в качестве кандидата в президенты

Канье Уэст зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах. Рэпер подал документы в избирательную комиссию штата Оклахома и заплатил регистрационный взнос - 35 тысяч долларов.

В анкете он указал, что будет участвовать от партии BDY, что с английского можно перевести как “партия Дня Рождения” или “вечеринка по случаю Дня Рождения”. Такое решение рэпер объяснил тем, что если он выиграет, то это будет как День Рождения.

О намерении баллотироваться в президенты США Канье Уэст объявил 5 июля.

После этого Дональд Трамп написал, что музыканту не составит труда отобрать у Джо Байдена голоса темнокожих американцев.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Республиканцев представит нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Кандидатом от демократов был выбран бывший вице-президент Джо Байден. Традиционно на американских выборах победу одерживает кандидат от одной из этих партий.

Канье Уэст - известный американский рэпер и продюсер, супруг звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. В 2019 году Уэст занял вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes: он заработал 150 миллионов долларов.