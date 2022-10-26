Adidas разорвал контракт с Канье Уэстом из-за его скандальных высказываний

Adidas разорвал контракт с рэпером Ye, известным также как Канье Уэст, заявив, что "не терпит "языка ненависти"".

Это произошло после того, как Ye оставил ряд антисемитских комментариев в соцсетях, а также назвал кампанию Black Lives Matter обманом. Перед этим Канье Уэст вышел на Неделе моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter.

Также он вступился за белых мужчин традиционной ориентации.

"Белый мужчина нормальной ориентации не может сказать: "меня ударила жена", потому что ему ответят: "ты бьешь женщин". Он не может сказать чернокожему сотруднику, что тот опоздал на работу, ему ответят, что он расист. Он не может говорить плохо о гомосексуале, ему ответят, что он гомофоб", - высказался музыкант в одном из интервью.

Разрыв контракта снизит чистую прибыль Adidas в 2022 году на 250 миллионов евро. На разработанную вместе с Йе линейку Yeezy приходится около 8% всех продаж компании.

Ранее отношения с рэпером расторгли бренды Gap и Balenciaga, а его аккаунты в "Твиттере" и "Инстаграме" были заблокированы.