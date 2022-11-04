Rendez-vous: прошлое, настоящее, будущее

РАБОТЫ, ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ ГЕРМАНИИ В 1945

В галереи Хайц в Страсбурге на границе Франции и Германии открылась выставка, собравшая 27 произведений искусства, похищенных нацистской Германией и возвращенных на родину в конце войны в надежде вернуть их законным владельцам или потомкам.

Часть этих полотен Гитлер собирался выставить в музее, который он планировал построить рядом со своим родным городом. Другие картины он планировал передать в личную коллекцию Геринга.

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ

Визитной карточкой города Сан-Себастьян в Стране Басков служит скульптура и монументальное искусство, растворенные в пространстве города. Цель организованного здесь проекта BAI - сделать творчество современных скульпторов и художников общедоступным. Ежегодно в рамках проекта BAI организаторы приглашают четырех художников, которые по-новому интерпретируют общественное архитектурное пространство города.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ ЯЁИ КУСАМЫ

Галерея Тейт представляет редкую возможность увидеть сразу две из "Бесконечных зеркальных комнат" Яёи Кусамы.

Художница известна своими инсталляциями с эффектом погружения. Её зеркальная комната "Люстра скорби" посредством вращающихся хрустальных светильников создает у присутствующих иллюзию безграничной вселенной. "Бесконечная зеркальная комната, наполненная сиянием жизни" выставленная в галерее, - одна из самых больших инсталляций Кусамы на сегодняшний день.