Искусствоведы вернули купидона на картину Яна Вермеера

На картину Яна Вермеера вернулся купидон.

300 лет подряд зрители были уверены, что на холсте нидерландского мастера «Девушка, читающая письмо у открытого окна» нет никого, кроме молодой голландки. Но благодаря новым технологиям искусствоведы выяснили: на дальней стене комнаты, за зеленой шторой, прячется амур.

«Сначала все думали, что изменения на картине сделаны самим Вермеером. Потому что ему тяжело давались композиции, и он был настоящим перфекционистом. Но потом стало понятно, что слой краски на заднем плане наложил не он. Так что мы обратились к экспертам из разных стран за советом, и все вместе мы приняли решение снять этот слой. Думаю, результат стал доказательством нашей правоты», — говорит директор дрезденской Галереи старых мастеров Штефан Койя.

Реставрация продолжалась четыре года. Специалисты, пользуясь микроскопом, скальпелем удалили верхний слой краски.

С купидоном на заднем фоне не остается никаких сомнений: девушка читает именно любовное письмо. Композиция стала более завершенной, а героиня уже не кажется одинокой.