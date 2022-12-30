Rendez-vous с прекрасным: от импрессионизма к оккультизму

Одна из главных выставок этой зимы проходит в Париже: встреча двух гигантов живописи, импрессиониста Клода Моне и художницы-абстракциониста Джоан Митчелл. Оба были очарованы природой и ее красками.

В Фонде Louis Vuitton представлены около 60 их знаковых работ, объединенных в одно путешествие, подчеркнутое визуальными и тематическими параллелями.

В честь 100-летия со дня смерти испанского живописца Хоакина Сорольи в одноименном музее в Мадриде до 19 марта проходит выставка, посвященная началу его творческого пути с 1878 по 1884 годы.

Вниманию публики — небольшое путешествие по картинам, акварелям, рисункам и фотографиям того времени — малоизвестному и малоизученному периоду в карьере художника.

В музее Барберини, расположенном в бывшем барjчном дворце, построенном в 1771 году Фридрихом II, проходит выставка, исследующая образы магии и оккультизма, встречающиеся в картинах сюрреалистов.

В основе сюрреализма лежало обращение к миру снов, бессознательному и иррациональному. В своих работах художники использовали оккультные символы, представляя себя магами, провидцами и алхимиками.