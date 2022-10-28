Rendez-vous: от революции афробита до эзотерических увлечений сюрреалистов

Полиритмия ювелирной работы, чувственная мощь аранжировок, растянутые треки, способствующие вхождению в симфонический транс – в Парижской филармонии чествуют легендарного бунтаря Фелу Кути.

В 60-х нигерийский саксофонист вместе с барабанщиком Тони Алленом основали революционный жанр афробит – смесь джаза, хайлайфа, психоделического рока и традиционных ритмов западноафриканских народов.

Кути помнят и как борца с коррупцией и неоколониализмом, основавшего альтернативную коммуну под названием "Республика Калакута", уничтоженную в 1977 году во время рейда нигерийских военных.

ПО ТУ СТОРОНУ РЕАЛЬНОСТИ

Музей Барберини в немецком Потсдаме вновь открывается для посетителей после инцидента с картиной Клода Моне, которую экоактивисты облили картофельным пюре.

Уникальная ретроспектива "Сюрреализм и магия: очарованная современность" исследует интерес сюрреалистов к эзотерике и мифологии.

Выставка охватывает 7 десятилетий творческого поиска – от "метафизической живописи" Джорджо де Кирико до культовой картины Макса Эрнста "Наряд невесты" и оккультной образности, лежащей в основе поздних работ Леоноры Каррингтон и Ремедиос Варо.

"ИСКУССТВО ВДОХНОВЛЯЕТ БУДУЩЕЕ"

В октябре Музей Гуггенхайма в Бильбао отметил своё 25-летие. Музей, спроектированный легендарным канадцем Фрэнком Гери, распахнувший свои двери в 1997-м, превратил депрессивный город в международный центр современного искусства. При этом туристы уже пополнили бюджет Страны Басков на полмиллиарда евро.

Праздничная выставка "Искусство вдохновляет будущее" разделена на три блока: "Создание истории", "Развернуть нарратив" и "Материальная жизнь".

В частности, посетители смогут увидеть "Дерево желаний" художницы-концептуалистки Йоко Оно.