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Франция

Талисман игр навеяла революция

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 Alexander Kazakevich
Презентация талисмана Paris2024, Сен-Дени, Франция, 14 ноября 2022 года.
Презентация талисмана Paris2024, Сен-Дени, Франция, 14 ноября 2022 года.   -   Авторское право  STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Не просто талисман, а символ спортивной революции и особого – французского – взгляда на мир. В Париже прошла презентация маскотов Летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Ими стали красные фригийские колпаки.

Древний головной убор и революционный атрибут изображён на почтовых марках. На знаменитой картине Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" колпак украшает голову Марианны.

Парижские фригийцы обуты в кроссовки. У паралимийца вместо одной ноги – протез.

Для нас было важно выбрать талисман, наполненный смыслом. Не просто зверёк или какой-то предмет. Фригийский колпак узнаваем – это символ свободы, воплощение Франции.
Тони Эстанге
Председатель оргкомитета Олимпиады-2024 года

French touch, но не обязательно Made in France: 80% талисманов будут изготовлены не на родине якобинцев, а в Китае. По словам организаторов, это связано с массовым переносом производства игрушек в Азию и нежеланием завышать цены на самый популярный олимпийский сувенир.

Видеомонтаж • Alexander Kazakevich