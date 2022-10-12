Перформанс Херста: искусство в огне продолжает жить в форме NFT

Современный британский художник Дэмьен Херст, известный своими картинами из красочных пятен, сжег более 1000 своих работ в рамках перформанса, который он назвал "Валюта".

Работы, отобранные для "креативного аутодафе", - картины, которые покупатели предпочли оставить в цифровой форме, в виде уникальных цифровых токенов NFT.

NFT - цифровой идентификатор, который подтверждает подлинность и право собственности на материальный или цифровой объект. Он действует как своего рода квитанция, и его уникальность делает его ценным.

Для британского мастера этот проект - способ поднять глубокие вопросы о сущности современного искусства.

"Инстинктивно я чувствую, что сжигать произведения искусства нехорошо. Но когда я думаю об этом, я понимаю, что должен сжечь произведение, потому что это часть процесса, которым я занимаюсь", - сказал Херст.

По его словам, он сжёг картины не только потому, что они уже проданы в форме NFT, а из-за извечной творческой дилеммы: добавить ли что-то к произведению искусства или наоборот стереть, перерисовать часть работы? Этот вопрос неизбежно заставляет творцов идти на риск испортить произведение или остаться с ощущением, что в нём чего-то не хватает. Сожжение работ, по мнению Херста, это просто "одно из таких художественных решений".

Дэмьен Херст на первой персональной выстаке во Франции "Цветение вишни" с директором галереи "Картье" Эрве Шандесом в июле 2021 г. Francois Mori / AP Photo

"Пятнистые картины", о которых идет речь, продавались с условием, что у покупателей будет выбор: оставить себе бумажную версию или позволить ей сгореть, сохранив NFT работы.

Стоимость работ в рамках проекта "Валюта" начиналась от 2000 евро, хотя обычно произведения Херста стоят гораздо дороже, цена некоторых исчисляется миллионными суммами.

Более половины покупателей решили оставить себе физическую картину.

Работы были выставлены в галерее Ньюпорт-стрит в Лондоне и 4,851 из них была сожжена во время ретроспективы Frieze London 12 октября.

Как отметила искусствовед Кэролайн Голдштейн, "Валюта" создала "грань между новым миром цифрового искусства и старой, традиционной практикой Херста, предложив арт-рынку решить, что ценнее".

На современном арт-рынке искусство продается как актив и рассматривается как финансовый инструмент. NFT - это новый вид активов, которые могут быть предметом торговли. Энергия, которая заложена в процесс их создания, сделала их печально известными из-за вредного воздействия на окружающую среду.

В Инстаграме многие комментарии к посту Херста о сожжении работ звучат как критика: "В конечном счёте, все дело в деньгах", - написал один из пользователей. "Интересная стратегия, как максимально увеличить углеродный след от коллекции", - написал другой.