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Новости культуры

Роджер Уотерс не приедет в Польшу

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Архив
Архив   -   Авторское право  Rob Grabowski/2022 Invision
 Euronews

Сооснователь легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил гастроли в Польше. Официальный представитель Tauron Arena в Кракове, где Уотерс должен был дать два концерта в апреле, сообщил, что они не состоятся.

Позиция музыканта относительно войны в Украине, отмечают польские СМИ, вызвала возмущение общественности.

В начале месяца Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором он выразил мнение, что "националисты поставили вашу страну на путь катастрофической войны". Уотерс подверг критике Запад за поставки оружия Киеву и обвинил НАТО в провоцировании России. 

С тех пор они также перешли все красные линии, которые были четко очерчены в течение нескольких лет вашими соседями - Российской Федерацией, и в результате они, радикальные националисты, поставили вашу страну на путь этой катастрофической войны
Роджер Уотерс
музыкант

Ожидается, что на следующей неделе члены городского совета Кракова проголосуют за предложение назвать Уотерса персоной нон грата.