Роджер Уотерс не приедет в Польшу

Euronews
Сооснователь легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил гастроли в Польше. Официальный представитель Tauron Arena в Кракове, где Уотерс должен был дать два концерта в апреле, сообщил, что они не состоятся.
Позиция музыканта относительно войны в Украине, отмечают польские СМИ, вызвала возмущение общественности.
В начале месяца Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской, в котором он выразил мнение, что "националисты поставили вашу страну на путь катастрофической войны". Уотерс подверг критике Запад за поставки оружия Киеву и обвинил НАТО в провоцировании России.
Ожидается, что на следующей неделе члены городского совета Кракова проголосуют за предложение назвать Уотерса персоной нон грата.