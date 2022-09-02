Джаз в Ла-Виллет, в Брюсселе - кинофестиваль

В Ла-Виллет, расположенный недалеко от французской столицы, возвращается джаз. В нынешнем году на сценических площадках вступают американские музыканты, которые из-за пандемии не посещали Старый Свет в течение двух лет. Среди исполнителей тромбонист Фред Уэсли, известный благодаря работе с группой Джеймса Брауна. Джазовый фестиваль продлится до 11 сентября.

В то время как на острове Лидо проходит международный Венецианский кинофестиваль, в историческом районе Дорсодуро любители живописи могут насладиться коллекцией Пегги Гуггенхайм. В небольшом музее в Палаццо Веньер деи Леони и его садах собраны произведения величайших мастеров 20 века. Здесь же проходит выставка, посвященная магии сюрреализма.

Столица Бельгии Брюссель принимает один из крупнейших в мире международных фестивалей фантастических фильмов. В течение почти двухнедельного марафона зрительской аудитории представят более 100 картин. Выбор огромный - фильмы ужасов, триллеры, научно-фантастические ленты. Среди них - десятки европейских и непосредственно бельгийских премьер.