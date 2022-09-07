Фестиваль танго в Аргентине

Танцоры и музыканты со всего света съезжаются в Буэнос-Айрес, чтобы под пронзительно-щемящие звуки бандонеона продемонстрировать свое мастерство на чемпионате мира и фестивале танго в Аргентине.

Это непременный ежегодный праздник, посвященный музыке и танцу, который уже долгое время определяет жизнь огромного города.

В этом году на официальных сценах чемпионата мира по танго выступят более 1 500 артистов.

Танго - это сердце, которое бьется во всех нас, кто любит самобытность и если вы не любите танго, вы не можете быть аргентинцем. Факундо Монти певец

Не только профессионалы, но и любители имеют возможность продемонстрировать свой талант. Более тридцати баров и площадок в столице Аргентины принимают участников этого грандиозного праздника танца.

Фестиваль и Кубок мира по танго завершатся 18 сентября.