Подростки выбрали лучший европейский фильм 2022

Ежегодно 3000 подростков из разных стран Европы выбирают лучший из трех фильмов, представленных Европейской киноакадемией на "Приз юных зрителей". Это одна из основных наград, вручение которой пройдет в Рейкьявике 10 декабря. В этом году победителем стала лента французского режиссера и экоактивиста Сириля Диона "Животное".

— Мы предложили молодым людям в возрасте от 12 до 14 лет посмотреть три выдвинутых на конкурс фильма из разных уголков Европы. Фильм Сириля Диона "Животное" был одним из них. Молодые европейцы смотрели и обсуждали предложенные картины и за месяц до церемонии награждения проголосовали за свой любимый фильм, который в конечном счете получит "Приз юных зрителей" Маттис Воутер Кноль, генеральный директор и директор Европейской киноакадемии

По сюжету фильма "Животное" режиссер Сириль Дион и два подростка встречаются с учеными и экоактивистами по всему миру в поисках альтернативного, партнерского сосуществования разных видов животных и человека.

В голосовании принимали участие члены молодежного жюри из 70-ти городов 42х европейских стран. В зависимости от желания подростки могли смотреть картины в кинотеатрах или онлайн.

— Этот проект приобрел особое развитие во время пандемии, когда показы были возможны только онлайн. Нам было гораздо проще привлечь большую аудиторию молодежи, которые не смогли прийти в кинотеатры. Сейчас они могут выбирать наиболее удобный способ просмотра в кинотеатре или онлайн Маттис Воутер Кноль, генеральный директор и директор Европейской киноакадемии

Фильм "Животное" и два других фильма, участвовавших в конкурсе: "Королева комедии" и "Мечты подобны диким тиграм" можно посмотреть на сайте европейской Кинопремии.