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Cult

Подростки выбрали лучший европейский фильм 2022

Вручение "Приза юных зрителей"
Вручение "Приза юных зрителей"   -   Авторское право  @EFA
 Viktoria Sinkevich

Ежегодно 3000 подростков из разных стран Европы выбирают лучший из трех фильмов, представленных Европейской киноакадемией на "Приз юных зрителей". Это одна из основных наград,  вручение которой пройдет в Рейкьявике 10 декабря. В этом году победителем стала лента французского режиссера и экоактивиста Сириля Диона "Животное".

— Мы предложили молодым людям в возрасте от 12 до 14 лет посмотреть три выдвинутых на конкурс фильма из разных уголков Европы. Фильм Сириля Диона "Животное" был одним из них. Молодые европейцы смотрели и обсуждали предложенные картины и за месяц до церемонии награждения проголосовали за свой любимый фильм, который в конечном счете получит "Приз юных зрителей"
Маттис Воутер Кноль, генеральный директор и директор Европейской киноакадемии

По сюжету фильма "Животное" режиссер Сириль Дион и два подростка встречаются с учеными и экоактивистами по всему миру в поисках альтернативного, партнерского сосуществования разных видов животных и человека.

В голосовании принимали участие члены молодежного жюри из 70-ти городов 42х европейских стран. В зависимости от желания подростки могли смотреть картины в кинотеатрах или онлайн.

— Этот проект приобрел особое развитие во время пандемии, когда показы были возможны только онлайн. Нам было гораздо проще привлечь большую аудиторию молодежи, которые не смогли прийти в кинотеатры. Сейчас они могут выбирать наиболее удобный способ просмотра в кинотеатре или онлайн
Маттис Воутер Кноль, генеральный директор и директор Европейской киноакадемии

Фильм "Животное" и два других фильма, участвовавших в конкурсе: "Королева комедии" и "Мечты подобны диким тиграм" можно посмотреть на сайте европейской Кинопремии.