Подростки выбрали лучший европейский фильм 2022

Ежегодно 3000 подростков из разных стран Европы выбирают лучший из трех фильмов, представленных Европейской киноакадемией на "Приз юных зрителей". Это одна из основных наград, вручение которой пройдет в Рейкьявике 10 декабря. В этом году победителем стала лента французского режиссера и экоактивиста Сириля Диона "Животное".
По сюжету фильма "Животное" режиссер Сириль Дион и два подростка встречаются с учеными и экоактивистами по всему миру в поисках альтернативного, партнерского сосуществования разных видов животных и человека.
В голосовании принимали участие члены молодежного жюри из 70-ти городов 42х европейских стран. В зависимости от желания подростки могли смотреть картины в кинотеатрах или онлайн.
Фильм "Животное" и два других фильма, участвовавших в конкурсе: "Королева комедии" и "Мечты подобны диким тиграм" можно посмотреть на сайте европейской Кинопремии.