Rendez-Vous: культурные события недели

Это яркая выставка в Фонде Луи Виттона посвящена франко-венгерскому художнику Симону Хантай, мастеру абстракции, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году. На площади почти 2700 м2 выставлено более 130 шедевров, объединяющих основные периоды творчества художника и картины его современников - Анри Матисса и Джексона Поллока.

Биеннале де Арте зарекомендовала себя как одно из самых престижных художественных событий. Вплоть до ноября туристы и любители искусства могут познакомиться с современным творчеством художников со всего мира. Выставка под характерным названием "Молоко снов" станет непревзойдённым событием года. Участники Биеннале пытаются украсить современный мир, охваченный экологическими и политическими потрясений.

Берлинский музыкальный сезон открывается в эти выходные фестивалем Musikfest, на котором прозвучит не менее 50 произведений более чем 40 композиторов. В фестивале примут участие ведущие оркестры мира. Зрелище соберет сотни музыкантов и тысячи поклонников классической музыки со всего мира. 33 коллектива и плеяда солистов сделают его незабываемым событием конца лета.