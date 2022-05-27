"Эдвард Мунк: шедевры из Бергена" - выставка в Лондоне

Это не "Крик", но бледные лица, похожие на призраков, безусловно, напоминают об этом произведении искусства. "Вечер на улице Карла Юхана" затрагивает ту же тему тревоги и страха, которую норвежский художник Эдвард Мунк отразил в своей самой известной картине.

"Вечер на улице Карла Юхана" представлен в лондонской Галерее Курто на берегу Темзы среди других полотен из Бергенского музея на выставке, рассказывающей о жизни и творчестве Мунка.

"Многие люди, как только заходит речь об Эдварде Мунке, сразу же думают о "Крике". Это культовое произведение. Но наша выставка показывает, что Мунк гораздо больше, чем одна картина. Он такой разнообразный, что даже в пределах одного зала его полотна не похожи по стилю и содержанию - тут и реализм, и абстрактность. У него огромное разнообразие стилей, и лишь вот это пронзительная тоска и тревожность, и даже ужас, которые мы ассоциируем с Мунком, отражены, пожалуй, во всех его картинах", - говорит искусствовед Табиш Хан.

Жизнь Эдварда Мунка была отмечена трагедией. Его мать умерла от туберкулеза, когда мальчику было всего 5 лет. Через 10 лет от той же болезни скончалась сестра, с которой он был очень близок, ей было всего 15. Эти смерти оказали глубокое влияние на Мунка и его творчество.

Выставку "Эдвард Мунк: шедевры из Бергена" можно посетить в лондонской Галерее Курто с 27 мая по 4 сентября 2022 года.