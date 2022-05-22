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Швейцария

Выставка товаров из конопли

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Курение марихуаны
Курение марихуаны   -   Авторское право  Dolores Ochoa/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

В Швейцарии завершила работу крупнейшая в стране ежегодная выставка разнообразной продукции на основе конопли. Более 250 компаний из разных стран мира представили здесь свои товары – продукты питания, ткани, лекарственные средства и так далее. Лица младше 18 лет на выставку допускались лишь в сопровождении взрослых.

– Курить косяк теперь не считается чем-то нехорошим, если можно так выразиться, – делится своими размышлениями один из участников выставки. – Благодаря каннабидиолу это теперь считается приемлемым, а потребители каннабиса воспринимаются не как наркоманы или люди с проблемами, а скорее как те, кто идёт выпить пива после работы.

Между тем, согласно ряду исследований, зачастую именно курение марихуаны становится для многих людей своего рода «ступенькой» и повышает вероятность перехода на так называемые «тяжёлые» наркотики, которые быстро вызывают привыкание и оказывают разрушительное воздействие на здоровье.