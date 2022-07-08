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Новости культуры

RENDEZ-VOUS: новости искусства и культуры из Европы

"Леда и лебедь", рисунок Рафаэля Санти.
"Леда и лебедь", рисунок Рафаэля Санти.   -   Авторское право  AP Photo
 Кнарик Хачатрян

Выставка "Фараоны суперзвёзды" в марсельском Музее европейских и средиземноморских цивилизаций MUCEM объединила более 300 экспонатов из величайших коллекций Европы, прочертив мост между историей и легендами о правителях древнего Египта.

Одни из них  - как Клеопатра или Тутанхамон - стали настоящими иконами попкультуры, другие были полностью забыты. Фантастическое путешествие длиной в 5000 лет, чтобы открыть для себя первых суперзвёзд человечества!

Ватикан, Лувр, Эрмитаж, Прадо, Уффицы и другие крупные европейские музеи предоставили свои полотна и экспонаты, дав поклонникам живописи беспрецедентную возможность оценить широту мастерства и творчества Рафаэля. Через некоторые из его самых знаменитых картин и рисунков зритель также знакомится с его работами в области архитектуры, поэзии и эскизами для скульптур, гобеленов и гравюр. Выставка проходит в Национальной галерее Лондона.

Грандиозная новая экспозиция "Этот чудесный мир" в MAXXI, Музее искусства XXI века в Риме -  инновационный маршрут, который объединяет основные инсталляции 15 художников со всего мира, включая ключевые работы коллекции и другие, созданные по этому случаю. Визионерский взгляд художников вызывает в памяти наше время, полное неопределённостей и вызовов, но также множества человеческих и технологических возможностей, великих эволюций и стремлений к будущему. Выставку можно будет посмотреть до марта 2023 года.