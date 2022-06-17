Rendez-vous: летние встречи с искусством в Европе

Главная тема фестиваля романтических фильмов во французском Кабуре — любовь и страсть. Курорт на побережье Ла-Манша в течении пяти дней примет 12 тысяч гостей. Любителей романтического жанра ждут показы в кинотеатрах и на открытом воздухе. В этом году Кабурский кинофестиваль посвящен немецкой-французской актрисе Роми Шнайдер

Скульптура художника Ийнки Шонибаре "Маленькая девочка и пчелы" — один из множества экспонатов, представленных на летней выставке в лондонской Королевской академии художеств.

В этом году выставка, которая проходит без перерыва с 1769 года, посвящена теме климата, нашедшей здесь отражение во всех формах искусства. Для участия в выставке были направлены свыше 15 тысяч работ, отбор прошли 1400.

Еще один взгляд на угрозу экологического бедствия, нависшую над человечеством — это выставка работ художницы Карлоты Гомес Тоуэт в Мадриде. Она просит нас задуматься о том, в каком состоянии находится планета в результате использования повседневных предметов быта и наших привычек. Выставка проходит в рамках одного из крупнейших фотособытий Европы фестиваля PhotoEspaña.