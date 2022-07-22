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Новости культуры

Rendez-vous: пейзажи Тибета и "новая предметность"

Портреты тибетских женщин, Хань Юйчэнь
Портреты тибетских женщин, Хань Юйчэнь   -   Авторское право  AP Photo/Gregorio Borgia
 Alexander Kazakevich

Разноцветные молитвенные флаги, развевающиеся на ветру, стада яков и овец и близость к небу – захватывающий дух пейзажи Тибета теперь можно наблюдать в декоре итальянского ренессанса: в палаццо Бонапарте в Риме открылась выставка китайского художника Ханя Юйчэня

На экспозиции "Тибет: великолепие и чистота" представлены 40 картин маслом, посвящённых не только красоте природы, но и душевной гармонии жителей региона. Идеи для своих работ автор почерпнул во время путешествий по высокогорьям, долинам и пастбищам Тибета, столь не похожего на китайские мегаполисы. 

Звук может литься. Sound is Liquid –экспозиция немецкого фотографа Вольфганга Тильманса проходит в Музее современного искусства в Вене.Пандемия и социальные ограничения заставили автора переосмыслить отношения между людьми и окружающими их предметами. Важное место устроители выставки уделили абстрактным работам мастера и звуковым видеоинсталляциям. Тильманс зачастую обходится без камеры, художественные фотографии создаются путём прямых манипуляций со светом на фотобумаге. 

Немецкий фотограф интересуется поп-культурой, именно он создал обложку к альбому Фрэнка Оушена "Blond" в 2016 году.

В парижском храме современного искусства – центре Помпиду – впервые представлены 900 произведений и артефактов, относящихся к разрозненному течению "Новая предметность" (Neue Sachlichkeit) – символу "золотых двадцатых" в Германии. Художественное направление противопоставляло себя абстрактному искусству, "вещественники" стремились изображать реальность без прикрас.

Центральное место экспозиции заняла серия фотографий Августа Зандера "Люди XX века".