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Cult

Rendez-Vous: культурные события недели

"Английская" погода не мешает музыкальному фестивалю в Гластонберри
"Английская" погода не мешает музыкальному фестивалю в Гластонберри   -   Авторское право  Scott Garfitt/AP
 Euronews

Венецианский художник XVI века Тициан известен как мастер портрета; но выставка в римской галерее Боргезе посвящена природе в его работах: природе не только как пейзажу, но и фону для поступков и действий людей. В экспозиции представлены работы из музеев Италии и Австрии. Выставка продлится до середины сентября.

Сибилла Бергеман — одна из самых знаменитых фотохудожниц эпохи ГДР. Она начинала как фотограф моды, но постепенно стала работать с моделями не на подиуме, а в обычной жизненной обстановке. Её фотографии городов Восточной Германии и всего мира стали широко известны. Ретроспектива работ Бергеман — в Берлинской галерее до 10 октября.

https://berlinischegalerie.de/en/exhibition/sibylle-bergemann/

А в Англии открывается фестиваль Гластонбери, который часто называют "британским Вудстоком". Он также проходит посреди фермерских полей и привлекает исполнителей самых разных жанров. Так, в этом году самым старым его участником станет 80-летний Пол Маккартни.