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Cult

Авиньонский театральный фестиваль вернулся к зрителям

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Международный театральный фестиваль в Авиньоне стартовал в понедельник
Международный театральный фестиваль в Авиньоне стартовал в понедельник   -   Авторское право  NICOLAS TUCAT/AFP or licensors
 Euronews

На юге Франции в Авиньоне после двухлетнего перерыва в привычном формате открывается  знаменитый международный театральный фестиваль, самый большой в Европе. 

В этом году в программе принимают участие более 40 спектаклей со всего мира. Наряду с официальной программой, любители театра смогут увидеть 1500 постановок в рамах фестиваля OFF. 

Актриса из Италии Барбара Спатаро говорит: "Мы очень рады, потому что мы всегда принимали участие в этом праздничном параде, где все танцуют и поют, мы очень рады, что снова можем собраться вместе после двухлетней паузы". 

До конца июля Авиньон становится столицей театра и архитектурное наследие города трансформируется в театральные подмостки — от величественного Папского дворца до импровизированных площадок в кафе. 

Некоторые опасаются, что из-за новой волны ковида могут вернутся санитарные ограничения. Актер из Бельгии Никола Валентини говорит: "Всегда немного переживаю, что фестиваль остановят, но в Бельгии пока все в порядке и в Авиньоне, нам показалось, что тоже, надеемся что так будет и дальше". 

Фестиваль открывается показом под открытым небом спектакля российского режиссера Кирилла Серебренникова по повести Антона Чехова "Чёрный монах", поставленного в гамбургском театре Thalia.