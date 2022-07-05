"Украинская коллекция" Dior

Традиционные украинские вышивки и росписи украшали знаменитый подиум Dior, на стартовавшей в понедельник Неделе высокой моды в Париже. Работы украинской художницы Олеси Трофименко стали отправной точкой для модельера и креативного директора знаменитоого французского модного дома Марии Грации Кьюри, которая в этом сезоне вернулась в ателье.

"Я пригласила эту украинскую художницу поработать со мной, потому что меня поразили эти образы, символы того, что даже во время войны есть великое стремление к возрождению. Поэтому я подумала, что важно также попытаться дать художнику, которому сейчас явно труднее творить, возможность создавать, вступить с ней в диалог", - говорит Кьюри.

Высокая мода - это вековая парижская традиция производства одежды по завышенным ценам для самых богатых женщин мира. В Dior на этот раз отказались от привычного блеска, чтобы привлечь внимание к мастерству, демонстрируя органичные платья в естественных приглушённых тонах. Кьюри в своей коллекции выбрала символом дерево, "древо жизни" (лейтмотив творчества Трофименко), переплетая корни, цветы и ветви в длинных свободных народных платьях или в жёстких укороченных жакетах этнического стиля, расшитых шёлком, хлопковыми нитками и пряжей.

Модели проходили по подиуму на фоне росписей Олеси, вышитых вручную мастерами Chanakaya School of Craft в Мумбае.