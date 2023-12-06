Внук основателя Hermès хочет усыновить бывшего садовника и завещать ему своё состояние

Николя Пуэш, состояние которого оценивается в 9-10 млрд швейцарских франков, намерен разделить часть богатства со своим бывшим садовником. Ранее холостяк-миллиардер, у которого нет детей, подписал пакт о наследовании с фондом, борющимся с дезинформацией.

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80-летний Николя Пуэш, основной акционер французского дома моды Hermès, хочет усыновить своего бывшего садовника, чтобы сделать его наследником своего многомиллиардного состояния. борющимся

Как сообщает Tribune de Genève, Пуэш, которому принадлежит от 5 до 6% акций бренда, производящего роскошные кожаные изделия, хочет передать половину своего богатства "бывшему садовнику и разнорабочему", 51-летнему мужчине "из скромной марокканской семьи".

По данным журнала Bilan, ежегодно составляющего рейтинг 300 самых богатых людей Швейцарии, его состояние оценивается в 9-10 миллиардов швейцарских франков (9,4-10,4 миллиарда евро).

Деньги должны достаться другим

Бутик Hermès в Шанхае, 2007 год. Credit: Eugene Hoshiko/AP2007

Пока неясно, удастся ли реализовать планы внука основателя Hermès.

По имеющимся сведениям, Пуэш, проживающий в швейцарском кантоне Вале, обратился за помощью к юристам, чтобы те помогли ему в процессе усыновления.

Усыновление взрослого человека в Швейцарии не является абсолютно невозможными, но всё же это явление из ряда вон выходящее.

Сложности в реализации планов возникли также из-за ранее существующего соглашения о наследовании, который Пуэш подписал с женевским фондом Isocrates в 2011 году. Наследственный пакт обладает большей юридической силой, чем завещание.

В разговоре с AFP представители Isocrates назвали "необоснованным" желание отменить договор в одностороннем порядке.

Фонд выразил сожаление, что "его деятельность в интересах общества" оказалась под угрозой из-за обстоятельств, "совершенно не зависящих от него".

"Мы оставляем дверь открытой для обсуждения", – добавили в организации.