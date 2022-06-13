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Cult

Фестиваль "Ночи Фурвьер" в римском амфитеатре

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Зрители концерта Blur на фестивале "Ночи Фурвьер" в Лионе 2009 г.
Зрители концерта Blur на фестивале "Ночи Фурвьер" в Лионе 2009 г.   -   Авторское право  PHILIPPE MERLE / AFP
 Euronews

Один из старейших памятников истории Лиона, римский амфитеатр снова принимает артистов и зрителей. До середины июля здесь проходит ежегодный фестиваль «Ночи Фурвьер».

Более месяца на большой сцене можно увидеть театральные, музыкальные, танцевальные, оперные и цирковые представления французских и зарубежных артистов. В таком формате фестиваль проходит уже более 75 лет. О концепте в интервью Euronews рассказал директор фестиваля «Ночи Фурвьер» Доминик Делорм:

«Смысл организации фестиваля на территории памятника археологии, на месте основания города Лиона заключается в возрождении, восстановлении общества после войны. В 1946, когда ещё были продуктовые талоны, культура вышла на передний план как ключевой элемент возрождения общества по программе, созданной для всех направлений искусства, будь то театр или музыка».

Многопрофильность и свободу сценического творчества называют главными особенностями фестиваля. Так, например, его организаторы вывели на огромную сцену балет – в этом году в римском амфитеатре Фурвьер выступят танцоры L.A. Project под руководством хореографа Бенджамина Мильпье. По словам Делорма, разнообразие очень важно для организаторов:

«Всё начиналось как фестиваль живого исполнительского искусства, соответственно дисциплины сначала были и театральные, и музыкальные. Мы с годами разыгрывали эту карту. Мои предшественники приглашали джазовые коллективы, рок-исполнителей. В 1978 здесь был большой панк-концерт. После моего вступления в должность лет 20 назад мы стали включать в программу цирковые представления. Так что тут представлены все дисциплины сценического искусства».

В рамках фестиваля «Ночи Фурвьер» в Лионе в этом году проходят более 150 представлений для 150 тыс. зрителей.