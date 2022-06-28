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Италия

Пожар и взрывы газовых баллонов в предместье Рима

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 Viktoria Sinkevich
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Итальянские пожарные
Итальянские пожарные   -   Авторское право  Handout / Vigili del Fuoco / AFP

Десятки людей отравились дымом во время пожара в окрестностях Рима.

По предварительным данным, из-за экстремально высокой температуры воздуха выше +45 загорелся сухостой. Пламя перекинулось на близстоящий лагерь цыган и дальше на рядом расположенные особняки и коттеджи, в которых стали взрываться баллоны сжиженного газа. Это значительно осложнило работу пожарных. На данный момент ситуация остается тяжелой.

Около 35 человек обратились в больницы с признаками отравления угарными газами.