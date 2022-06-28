Пожар и взрывы газовых баллонов в предместье Рима

Десятки людей отравились дымом во время пожара в окрестностях Рима.

По предварительным данным, из-за экстремально высокой температуры воздуха выше +45 загорелся сухостой. Пламя перекинулось на близстоящий лагерь цыган и дальше на рядом расположенные особняки и коттеджи, в которых стали взрываться баллоны сжиженного газа. Это значительно осложнило работу пожарных. На данный момент ситуация остается тяжелой.

Около 35 человек обратились в больницы с признаками отравления угарными газами.