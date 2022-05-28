Каннский кинофестиваль: в ожидании решения жюри

На Каннском фестивале завершился показ фильмов, участвующих в конкурсе. В то время как жюри предстоит определить победителей, корреспондент Евроньюс Фредерик Понсар поинтересовался мнением приехавших на фестиваль кинокритиков:

– По завершении фестиваля в памяти осталось несколько кинокартин, – делится Висенс Баталла, журналист. – Одна из них – лента «Время Армагеддона» американского режиссёра Джеймса Грея. Она снята по классическим канонам, но на самом деле это не классический фильм. Режиссёр рассказывает о том, что ему близко, о собственной доли ответственности и о несправедливости в США

Ещё один запомнившийся фильм – «Умиротворение» с Бенуа Мажимелем. Здесь история рассказывается совершенно не в классической, а в современной манере. Это просто другая сторона кинематографа, который, думаю, продолжает развиваться благодаря таким лентам.

– В этом году я бы выделила три фильма, которые мне одинаково понравились, – говорит Худа Ибрагим, журналистка. – Во-первых, иранский «Братья Лейлы», это портрет иранской семьи, очень подробный портрет. И эта семья даёт нам представление об иранском обществе и его трансформации.

Во-вторых – французский фильм Валерии Бруни-Тедески, в котором рассказывается о театре Амандье и даётся портрет поколения 20-летних, которые надеются, мечтают, и чьи мечты рушатся при столкновении с реальностью.

И, в третьих, российский фильм, который видели все на фестивале – «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. Мне фильм очень понравился, особенно тем, как в нём изображена эта женщина.

Из Канн передаёт Фредерик Понсар:

– Конкурс в этом году очень однороден, и, по общему мнению, нет ни одного главного претендента на «Золотую пальмовую ветвь». С учётом того, что представлены очень разные жанры, авторы и стили, жюри предстоит сделать непростой выбор. Посмотрев все фильмы из конкурсной программы, я бы выделил следующие: «R.M.N.» румынского режиссёра Кристиана Мунджиу и «Священный паук» шведского режиссёра иранского происхождения Али Аббаси. Моё внимание привлекли также два других европейских фильма: «Иа» польского режиссёра Ежи Сколимовского и «Близко» бельгийского режиссёра Лукаса Донта, который к 30 годам достиг настоящего мастерства.

Сегодня Каннский фестиваль – это одновременно и молодость и зрелость кинематографа, это классическая форма и вместе с тем эстетическая и повествовательная смелость. Сейчас жюри принимает решение, которое объявят в субботу около восьми вечера.