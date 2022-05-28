Вторая Золотая ветвь Рубена Эстлунда

Картина Рубена Эстлунда "Треугольник печали" получила главную награду Международного Каннского кинофестиваля, который проводился на Лазурном берегу Франции в 75-ый раз.

Это уже вторая "Золотая пальмовая ветвь" 48-летнего шведского режиссёра . Первую он получил 5 лет назад за фильм "Квадрат", став самым молодым лауреатом престижного кинофорума.

"Треугольник печали" - это острая сатира на современное общество, история о том, как вместе терпят кораблекрушение и оказываются на необитаемом острове русский олигарх с женой и любовницей, шведский магнат, американский марксист и британские торговцы оружием.

Гран-при Канннского кинофестиваля поделили бельгийский фильм "Близко" и американский "Звёзды в полдень", а специальный приз жюри - итальянский фильм "Восемь гор" и польский "Иа"

Приз за лучшую женскую роль получила актриса из Ирана Захра Амир Эбрахими, снявшаяся в картине "Священный паук". Лучшим исполнителем мужской роли был признан Сон Кан-хо из Южной Кореи, сыгравший в фильме "Посредник".