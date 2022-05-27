ABBA впервые за 36 лет вышла в свет

Они снова вместе, и как будто не было этих 36 лет. Шведский квартет ABBA впервые вышли в свет после распада и даже спели свои главные хиты, пусть и в виде аватаров.

Наряду со шведской монаршей четой они посетили открытие своей концертной резиденции ABBA Voyage в лондонском олимпийском парке.

И когда я вижу своего аватара на сцене, все как будто сплетается воедино. Кажется, что я вливаю жизнь в этого парня, которого мы видим на экране Бьорн Ульвеус бывший участник группы ABBA

Мероприятие приурочено к выходу первого за 40 лет альбома группы Voyage. Поклонники группы, которым как и самим участникам квартета, уже за 70 - не могли пропустить такое событие.

Это был настоящий семейный праздник ABBA. И это непостижимы. Я обязательно вернусь Джейн поклонница ABBA

Разработчики двойников ABBA тщательно воссоздавали движения певцов, чтобы максимально приблизиться к оригиналу, а цифровые костюмы для них создал итальянский модный Дом Dolce&Gabbana.

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