ABBA впервые за 36 лет вышла в свет

Они снова вместе, и как будто не было этих 36 лет. Шведский квартет ABBA впервые вышли в свет после распада и даже спели свои главные хиты, пусть и в виде аватаров.
Наряду со шведской монаршей четой они посетили открытие своей концертной резиденции ABBA Voyage в лондонском олимпийском парке.
Мероприятие приурочено к выходу первого за 40 лет альбома группы Voyage. Поклонники группы, которым как и самим участникам квартета, уже за 70 - не могли пропустить такое событие.
Разработчики двойников ABBA тщательно воссоздавали движения певцов, чтобы максимально приблизиться к оригиналу, а цифровые костюмы для них создал итальянский модный Дом Dolce&Gabbana.
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