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Cult

ABBA впервые за 36 лет вышла в свет

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Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон
Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон   -   Авторское право  Alberto Pezzali/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.
 Euronews

Они снова вместе, и как будто не было этих 36 лет. Шведский квартет ABBA впервые вышли в свет после распада и даже спели свои главные хиты, пусть и в виде аватаров.

Наряду со шведской монаршей четой они посетили открытие своей концертной резиденции ABBA Voyage в лондонском олимпийском парке.

И когда я вижу своего аватара на сцене, все как будто сплетается воедино. Кажется, что я вливаю жизнь в этого парня, которого мы видим на экране
Бьорн Ульвеус
бывший участник группы ABBA

Мероприятие приурочено к выходу первого за 40 лет альбома группы Voyage. Поклонники группы, которым как и самим участникам квартета, уже за 70 - не могли пропустить такое событие.

Это был настоящий семейный праздник ABBA. И это непостижимы. Я обязательно вернусь
Джейн
поклонница ABBA

Разработчики двойников ABBA тщательно воссоздавали движения певцов, чтобы максимально приблизиться к оригиналу, а цифровые костюмы для них создал итальянский модный Дом Dolce&Gabbana.

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