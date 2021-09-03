ABBA выпускает первый за 40 лет альбом

Они не обещали, но вернулись. Шведская группа ABBA впервые за 40 лет выпускает альбом с 10 новыми песнями.

Изначально Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад собирались записать две композиции, но потом решили, что вполне могут осилить и целый альбом.

"Сначала у нас были две песни, это было мало, и казалось "а не могли бы мы сделать еще несколько"? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом", - рассказал в интервью телеканалу SVT 74-летний композитор группы Бенни Андерссон.

На виртуальной пресс-конференции из Лондона группа раскрыла название пластинки, которая будет выпущена 5 ноября. Альбом будет называться Abba Voyage, и в него войдут 10 песен. Две из них I Still Have Faith In You ("Я все еще верю в тебя") и Don’t Shut Me Down ("Не отвергай меня") уже можно прослушать в сервисах потокового аудиовещания.

Группа также объявила о шоу, которое состоится в Лондоне в 2022 году. Оно будет носить то же самое название, что и альбом. Специально для представления строится арена на 3 тыс. зрителей, а вместе с четырьмя "аббатарами" - голограммами членов квартета - выступят десять живых музыкантов.

Накануне группа запустила новый веб-сайт в поддержку нового альбома и серии концертов.

Последний студийный альбом коллектива The Visitors вышел еще в 1981 году.

Свою первую композицию People need love ("Людям нужна любовь") шведский квартет представил в 1972 году. Через два года группа, названная по первым буквам имен ее участников, победила в музыкальном конкурсе "Евровидение" с песней Waterloo. Всего ABBA выпустила восемь студийных альбомов и несколько десятков синглов, а сборники песен коллектива выходят и по сей день.

С 1983 года группа считается распавшейся, хотя официально об этом не объявлялось. В 2000 году квартету предложили за воссоединение и мировое турне рекордный контракт на 1 миллиард долларов. Но участники группы ответили отказом. За выдающиеся заслуги в музыке 15 марта 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла.