"АББА" тряхнула стариной

Возвращение легенды — всегда ли это хорошо, спрашивают друг друга шведы. Легендарная группа "АББА" выпустила "Voyage": свой девятый альбом, ровно через 40 лет после восьмого.

Реакция неоднозначная: песни неплохие, звук записан на той самой Polar Music — но это всё те же 70-е.

Легенды диско, расставшиеся в 1982-м, решили тряхнуть стариной несколько лет назад. Сегодня Агнетте, Анни-Фрид, Бенни и Бьорну за 70, тогда и появилась идея отправить на сцену виртуальных двойников-аватаров, которых назвали "АББАтарами".

Ингмарие Халлинг, куратор музея ABBA:

"Это не стандартный камбэк ради денег. Это возвращение ради лондонского проекта "AББAтар", для которого были нужны новые песни. И когда они записывали эти песни, то вспомнили, как весело создавать музыку. Мне кажется, это и ответ, причина всего этого: просто они вновь ощутили желание петь, потому что это весело".

"АББА" в общем и не скрывают, что делают всё это скорее для себя самих. В интервью британской прессе пару месяцев назад Бьорн прямо заявил: "Мы хотим это сделать прежде, чем умрём". Концерт "АББАтаров" в Лондоне запланирован на май.