Выставка ботанического искусства и фотографии в галерее «Саачи»

Здесь можно увидеть крупные изображения микроскопических грибов и садовые цветы, радующие глаз разнообразием красок…

Выставка рисунков, картин и фотографий растений в лондонской галерее «Саачи» представлена публике королевским обществом садоводов, собравшим вместе работы профессионалов и любителей со всего мира.

По словам сотрудницы общества Шан Тиррел, с начала пандемии наблюдается рост интереса к растениям со стороны фотографов. Люди искали предметы, которые можно сфотографировать, чтобы найти выход своей творческой энергии — а растения растут прямо рядом с домом, их можно найти повсюду.

Американский архитектор Санджай Джани тоже занялся фотографией во время пандемии. Его увлекли краски, которые он увидел в собственном саду и в окрестностях. Семь изображений символизируют радугу. «Хорошая архитектура захватывает вас, приглашает к себе. Восхищает вас своими отражениями, тенями, пространством. Удивляет вас чем-то, о чем вы раньше не догадывались. По-моему, цветы ведут себя точно также».

Японская художница Мицуко Курасина изобразила на своих полотнах прибрежные растения, растущие в районах Японии, затопленных в результате землетрясения и цунами 2011 г.: «После цунами наступило очень тяжелое время, но растения продолжали расти. Мне хотелось вернуть силы людям с помощью этих работ».

Британский художник Найджел Пикеринг работал над рисунками растений в Андах и в северной Патагонии. Он успел закончить их до своей смерти, наступившей в результате агрессивной формы опухоли мозга. «Хотя он с трудом мог читать и писать, — вспоминает куратор выставки Шарлотта Брукс, — он всё еще мог рисовать. Поэтому они свидетельствуют о его страсти и способности продолжать работать, что́ помогало ему забывать о боли. Он посвятил себя искусству».

Все работы прошли строгий отбор. Лучшие из них получили золотую, серебряную и бронзовую медали и удостоились специальных похвал.

Выставка ботанического искусства и фотографии будет открыта в лондонской галерее «Саачи» до 29 апреля.