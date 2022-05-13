"По разрушенным дорогам я всегда приду к тебе" - споёт на туринской сцене в субботу рэп-группа Kalush Orchestra, участник Евровидения от Украины. Не все члены группы смогли приехать на конкурс: один из них остался, чтобы сражаться.

Корреспондент Euronews Стефания де Микеле попросила основателя Kalush Orchestra рассказать о своих ощущениях от конкурса:

Олег Псюк, основатель Kalush Orchestra: Для нас это очень важный момент, - говорит Олег Псюк, основатель группы, - потому что украинская культура подвергается опасности у нас на родине. Так что мы здесь, чтобы показать: украинская культура есть, она жива, украинская музыка жива, она очень интересна и отличается особым почерком.

Euronews: Как вы ощущаете этот контраст: здесь в Турине конкурс проходит в тёплой атмосфере, тогда как в Украине люди защищают свою родину с оружием в руках?

Олег Псюк: Да, там очень часто звучит воздушная тревога, ракеты летают над домами, не знаешь, куда они упадут. Так что находиться там сейчас - большой стресс... Поэтому мы сосредоточены на нашей миссии, наша миссия - сберечь культуру и показать всем украинскую музыку, чтобы все, кто мог обратили внимание на украинскую культуру и музыку.

Euronews: Букмекеры называют вашу группу фаворитом. Если вы выиграете, в следующем году Евровидение будет принимать Украина.

Олег Псюк: Мы сделаем всё, чтобы в следующем году Евровидение принимала Украина - единая, восстановленная и мирная.